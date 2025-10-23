Actualitate

Ecograf de înaltă tehnologie pentru Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

23 octombrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a finanțat achiziționarea unui nou aparat medical pentru Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, anunță reprezentanții forului administrativ clujean, într-un comunicat de presă. Este vorba despre un ecograf performant cu două sonde – convexă și liniară.

Citând comunicatul, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, declară: „Investițiile noastre în infrastructura sanitară clujeană continuă. Forul administrativ județean sprijină financiar atât spitalele pe care le are în subordine, cât și unitățile sanitare aflate în subordinea altor entități locale ori centrale, scopul fiind acela de a îmbunătăți calitatea actului medical. Astfel, pacienții vor putea beneficia de servicii la standarde europene.” Finanțat integral din bugetul propriu al Consiliului Județean Cluj, aparatul medical are o valoare de 199.499,96 lei. Acesta a fost deja livrat și dat în folosință în cadrul secției Medicină Internă a instituției sanitare, informează aceiași reprezentanți.

T.S.

