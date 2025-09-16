ADMINISTRAȚIE

Echipamente medicale de peste 8,5 milioane lei la ambulatoriul de la Infecțioase

16 septembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a recepționat noi dotări medicale de înaltă performanță, achiziționate din fonduri europene, pentru Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Valoarea totală a echipamentelor depășește 8,5 milioane de lei, inclusiv TVA.

Printre aparatele livrate se numără un mamograf 3D cu tomosinteză, un tomograf în coerență optică, un sistem de videodermatoscopie digitală cu scanare corporală, mai multe ecografe multidisciplinare pentru specialități precum chirurgie vasculară, cardiologie, pediatrie și endocrinologie, dar și echipamente precum laser pentru urologie, laser vascular pulsat, electrocautere și tonometre.

„Tehnologia modernă este indispensabilă în domeniul sanitar. Aceasta contribuie la realizarea unui act medical de cea mai bună calitate, la identificarea rapidă a problemelor de sănătate ale pacienților, precum și la tratarea în condiții optime a acestora. Vom continua să investim în cea mai mare și mai complexă unitate ambulatorie din țară”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Echipamentele au fost achiziționate în cadrul proiectului european „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca cu echipamente medicale”, finanțat prin Programul Sănătate.

 

