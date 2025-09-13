EDITORIAL

Echilibrul… dezechilibrului

13 septembrie 20250 commentarii

Dezastrul a început cu… începutul.

Atunci, imediat după balamucul din Decembrie (’89), când în numele libertății și matrapazlâcurilor politice, am dat iama în tot și-n toate. Și am început o sistematică prăduire a bunurilor țării. Am vândut tot ce era de vândut, am dărâmat mai tot ce s-a constuit, am privatizat și ce trebuia și ce nu trebuia… Și, mai ales, n-am pus nimic în loc. Am cumpărat tot ce strălucea, ne-am hlizit la orice sclipici venit de te-miri-unde și, în felul acesta am repetat istoria. Nu a noastră, ci de pe alte meleaguri, a celor care, în izolarea lor, n-au văzut nici arcuri, nici săgeți, nici scoici colorate, darămite tunuri și alte cele. Am cheltuit pe mașini de lux, avioane, tancuri, vapoare, dar și usturoi, făină, carne de porc, vită, pui; am adus toate gunoaiele pestilențiale sau radioactive defecate de alții; i-am lăsat pe cei investitori-păcălici să mototolească leii noștri și să scoată din țară valuta cea prețioasă. Am pompat și pompăm bani mulți în funcționari inutili, regii autonome, dar dependente de banul public, facultăți fără nicio relevanță și perspectivă, așezări monahale cheltuielnice.

You need to be logged in to view the rest of the content. Te rugam . Nu sunteti inca membru ? Inscrieti-va

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

10 septembrie

„De ce-o scumpit Maniu dohanu’?”!

Cum ne amintim (din când în când) că avem scriitori?

O educație bazată doar pe duhul domnului ministru

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.