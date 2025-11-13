EVENIMENT

Dumitru Constantin-Dulcan revine la Cluj cu conferința „Suntem ceea ce gândim”

13 noiembrie 20250 commentarii

Joi, 13 noiembrie, de la ora 18.00, Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca va găzdui conferința „Suntem ceea ce gândim”, susținută de prof. univ. dr. Dumitru Constantin-Dulcan, una dintre cele mai influente voci ale gândirii contemporane românești. Evenimentul promite o seară dedicată reflecției asupra puterii minții, legăturii dintre gândire și sănătate, dar și relației subtile dintre știință și spiritualitate.

În cadrul conferinței, vor fi invitate speciale Virginia Faur și Larisa Dumbravă, cercetătoare și autoare preocupate de medicina integrativă și de echilibrul dintre corp și spirit.

„A fi fericit înseamnă a fi sănătos. A fi sănătos înseamnă să gândești frumos. Suntem ceea ce gândim”, afirmă profesorul Dumitru Constantin-Dulcan, sintetizând esența mesajului său.

Cărți noi și idei care opresc timpul

Conferința va fi urmată de lansarea volumului „Să oprim timpul! Pledoarie pentru tinerețe” (Editura Școala Ardeleană), semnat de Virginia Faur și Dumitru Constantin-Dulcan — o lucrare care invită cititorii să regândească procesul de îmbătrânire nu ca pe un declin, ci ca pe o etapă de înflorire a spiritului.

„Longevitatea se învață. Deși vine însoțită de limitări, bătrânețea poate fi o binecuvântare, nu o povară. Este perioada în care sufletul își finalizează lucrarea întrupării”, scriu autorii în prefața volumului.

În continuarea evenimentului, vor fi prezentate noile titluri din colecția „Noua Spiritualitate”, coordonată de profesorul Dulcan la Editura Școala Ardeleană. Printre acestea se numără: „Adio, diabet! Adio, obezitate! Ghid de lucru” de Virginia Faur și Larisa Dumbravă — un ghid bazat pe ultimele cercetări privind reglarea glucozei și efectele sale asupra sănătății; „Dumnezeu, știința, dovezile. Zorii unei revoluții” de Michel-Yves Bolloré și Olivier Bonnassies, o carte ce reunește perspective științifice și religioase asupra originii Universului; „Pledoarie pentru altruism. Puterea bunăvoinței” de Matthieu Ricard, o lucrare ce explorează impactul compasiunii asupra relațiilor umane și asupra sănătății psihice.

Știință, credință și bunăvoință

Prin această colecție, profesorul Dulcan propune un dialog între știință și spiritualitate, între rațiune și credință, între biologie și sensul existenței.

„Scopul nostru este să aducem în discuție datele științifice care pledează pentru existența unei rațiuni divine. Descoperirile cosmologice recente nu mai lasă loc întâmplării absolute”, afirmă autorul volumului „Inteligența materiei”, într-un comentariu despre cartea „Dumnezeu, știința, dovezile”.

În aceeași direcție, „Pledoarie pentru altruism” de Matthieu Ricard continuă firul explorării spirituale printr-un mesaj simplu, dar profund: bunătatea are efecte măsurabile, iar compasiunea poate deveni o forță transformatoare nu doar morală, ci și biologică. „Pledoaria lui Ricard pentru altruism își găsește un suport științific în experiențele efectuate în laboratoarele moderne. Să-l ascultăm acum, cât încă mai este vreme”, îndeamnă profesorul Dulcan.

 

Eveniment cu intrare liberă și dialog cu publicul

 

Conferința va fi moderată de Vasile G. Dâncu, iar Flavius Milășan va fi amfitrionul serii. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, organizatorii fiind Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca și Editura Școala Ardeleană.

Publicul clujean este invitat la o seară în care gândirea pozitivă, știința și credința se vor întâlni într-un dialog deschis despre sănătate, tinerețe și sensul vieții.

