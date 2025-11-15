DECESE

Duioasă aducere aminte a soțului meu, conf. dr. CORNEL VĂLEAN,

15 noiembrie 2025

conf. dr. CORNEL VĂLEAN,

medic pediatru, la 4 ani de la trecerea în eternitate.

Să-ți fie țărâna ușoară, dragul nostru!

Familia.

