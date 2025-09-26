EDITORIAL

Dubluvorbă

26 septembrie 20250 commentarii

Mă pregătisem pentru o conversație telefonică cu domnul Hyde, dar, surprinzător, dr. Jekyll a preluat apelul.

În cea mai nouă carte a fostei vicepreședinte Kamala Harris, aceasta povestește cum Donald Trump a atacat-o în public, dar, în privat, a încercat să o cucerească prin complimente. „Ai făcut o treabă excelentă, într-adevăr”, i-a spus Trump. „Singura mea problemă este că îmi e foarte greu să mă supăr pe tine. Mă întreb ce-o să fac? Cum să mai spun lucruri rele despre tine acum?”.

