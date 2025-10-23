EDUCAȚIE

Dronele, folosite în îmbunătățirea siguranței iazurilor de decantare

23 octombrie 20250 commentarii

Douăzeci de experți din unsprezece instituții și șase țări au participat, zilele trecute, la o vizită de teren organizată în cadrul proiectului Safety4TMF la amplasamentul minier operat de Cupru Min SA Abrud, iazul de decantare Valea Șesii din România. Printre aceștia s-au aflat și reprezentanți ai Facultăţii de Știința și Ingineria Mediului (FSIM) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca.

Universitarii clujeni au anunțat că vizita a avut ca scop prezentarea și testarea activităților pilot, desfășurate în cadrul proiectului amintit, în vederea îmbunătățirii siguranței iazurilor de decantare prin modelare avansată a riscurilor și practicii moderne de monitorizare. După cum au transmis reprezentanții facultății clujene, unul dintre momentele deosebite ale vizitei a fost demonstrația practică a tehnologiei LiDAR, operat dintr-o dronă, care a evidențiat potențialul cartografierii 3D de înaltă precizie pentru monitorizarea iazurilor de decantare. În acest sens, aceștia au subliniat faptul că tehnologia LiDAR oferă date topografice exacte, permite analize rapide de profil și ajută la identificarea timpurie a instabilităților de pantă, un pas esențial pentru o gestionare mai sigură a iazurilor de decantare. Echipamentul LiDAR a fost achiziționat prin Danube Region Programme.

Dronele completează perfect acest proces, oferind avantaje multiple în analiza siguranței iazurilor. Permit vizualizarea rapidă a unor zone greu accesibile, în același timp realizând diferite tipuri de analize în funcție de echipamentele montate pe ele”, au mai arătat universitarii clujeni.

Cu acest prilej, reprezentanții FSIM au transmis mulțumiri partenerilor de proiect: „Suntem recunoscători partenerului industrial CupruMin S.A. Abrud pentru ospitalitatea și profesionalismul cu care ne-au primit, precum și tuturor participanților pentru entuziasm, dedicare și spiritul de echipă demonstrat pe parcursul vizitei!”. 

T.S.

sursă foto FSIM

