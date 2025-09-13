EVENIMENT

Dronă neidentificată, urmărită de F-16 românești

14 septembrie 2025

Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naţionale.

La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite şi nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei.

În momentul emiterii comunicatului, situaţia este monitorizată de sistemele radar ale MApN şi de aeronavele aflate în aer. Echipe de specialişti sunt pregătite să înceapă căutarea posibilelor resturi ale vehiculului aerian, a precizat sursa citată.

Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor şi a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spaţiul aerian naţional, în condiţiile prevăzute la art 18: „Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul ameninţării, în limitele dreptului internaţional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanţele specifice ale evenimentului şi ţinând cont de prioritatea protejării vieţii persoanelor, ultima soluţie posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional.”

