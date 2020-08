Dragă Sofia,

Articol scris in EDITORIAL

În sfârșit, găsesc și eu timp să-ți trimit câteva rânduri. Tot ce te rog este să le citești cu atenție, mai ales că vei avea parte și de o surpriză. Este vorba despre scenariul unui nou film în două părți, dedicat clanurilor din țara noastră varianta Romanian Black Harlem.

Cum ești, ce e nou? La ce lucrezi? Cu producția cinematografică stați ca pe cuie, cum stă mai toată lumea. Asta e, sperăm să vină și vremuri mai bune, bune pentru cultură și artă.

Ce face Francis? (Francis Ford Coppola pentru cei care nu știu). Ce face vărul Nicolas Cage? Apropo de Nicolas, s-a ținut TIFF-ul 2020! În plină pandemie, dar a avut succes. Ne-am amintit de prezența lui Ncolas de anul trecut, când a primit Lifetime Achievement Award. Că putea fi mai drăguț cu fanii este deja altă poveste. Nouă ne-a lăsat un gust cam amar. Ne-a trecut între timp, nu suntem ranchiunoși de felul nostru. Anul aceasta, la TIFF nu s-a mai dat LAA pentru o personalitate din lumea filmului, din considerentele cunoscute. S-a acordat doar un premiu de excelență, e bine și așa.

Să revenim la ale noastre. Voi vă pregătiți de alegerile prezidențiale. Nu vă va fi deloc ușor, Trump este o nucă tare, greu de spart. La rândul nostru, avem și noi alegerile noastre, locale și parlamentare.

Nu este exclus ca la ora la care tu vei citi prezentele rânduri, PSD-ul&comp să fi depus moțiunea de cenzură. Altă mare belea, mare harababură, alt vid legislativ până la instalarea unui nou guvern, poate unul tehnocrat, poate de altă culoare, greu de spus. Prin fuziunea USR-Plus, PNL-ul înregistrează o mare pierdere în oameni. Chiar dacă pornesc la drum ca Alianță, USR și Plus se anunță a fi un viitor partid politic, posibil al treilea ca putere în stat, posibil. Știi cum stau lucrurile în politică. Să nu uit, dacă tot am amintit de politică. Am citit că o parte din trupele americane staționate încă în Germania, vor ajunge în Polonia, mișcare foarte bună, pentru care strategii voștri merită felicitări. Și tot strategii voștri ar trebui să privească și spre…Bulgaria, periculoasă prin atitudinea pro Rusia, deschisă și prietenoasă, dar un posibil pericol pentru România. Niște trupe americane în plus pe teritoriul nostru ar prinde bine, cum ar prinde bine și niște armament.

Revin la Francis, ne-ar fi plăcut să-l vedem anul acesta la TIFF, pe bune, ne-ar fi plăcut să revedem câteva din filmele sale, trilogia Nașul în primul rând, filme mari, încununate cu mari premii internaționale. Ei, asasinarea unui interlop român, numele chiar nu are importanță, a dus la escaladarea violențelor din partea clanurilor din România. Amenințările curg gârlă, bătăile sunt la ordinea zilei, oamenii jură și se-njură ca la ușa cortului. Ai ocazia regizării Nașului în varianta Romanian Black Harlem, două părți, garantat iei premii mari cu ele. Să intru în amănunte.

Partea I cuprinde barbutul, crima, priveghiul, aportul forțelor de ordine, sosirea nașilor la București. Te poți folosi pentru rolurile principale, la nași mă refer, de tot ce aveți voi mai bun, de la Will Smith, Freeman și Ice Cube la Whitaker, Denzel, Samuel L. Jackson, Snipes, Ving Rhames, Mahersala Ali, T.I., Richard Roundtree, Cuba Gooding Jr…, garantat Oscaruri, Globuri, BAFTA, alte premii, toate pentru roluri principale și secundare. Pentru rolurile feminine te poți folosi de ce îți oferă Bucureștiul și împrejurimile. La fel și pentru locotenenți și soldați ai clanurilor. Aici te pot ajuta și televiziunile care au transmis în direct evenimentul, oră de oră, zi de zi, până la greață.

Oscar poți lua pentru decoruri, dar și pentru costume, coafuri și machiaje. Cât privește costumele, nu vezi întotdeauna la un priveghi, pantaloni scurți, maieuri soioase, șlapi. Nu e ca la Nașul lui Puzzo, costume la patru ace. Sunt șlapi, autentici, plastic curat, maieuri murdare, cămăși înflorate, orice creator de modă ar deveni invidios.

Partea a II-a o poți dedica bătăilor de stradă, multe, cu victime. Oscar poți lua pentru muzica originală, compusă de unul, îi spune Salam. Finalul poate fi apoteotic, trei planuri distincte: Salam debutează pe scena Operei bucureștene în ”Cavalleria Rusticana”, în câteva birouri se numără voturile de la locale, în timp ce pe străzi clanurile sunt prinse într-o bătălie pe viață și pe moarte.

Cred că te-am convins. Nașul în varianta românească ar face uitată trilogia lui Francis. Mai ales că ai și ocazia, dacă te grăbești, să prinzi scene live. Noi le vedem aproape zilnic.