EDUCAȚIE

Două evenimente de referință la Facultatea de Automaticǎ şi Calculatoare UTCN

7 octombrie 20250 commentarii

Facultatea de Automaticǎ şi Calculatoare din cadrul Universitǎţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) organizează, în perioada 8-11 octombrie 2025, două evenimente de referință: Întâlnirea reprezentanţilor facultǎţilor de automaticǎ şi calculatoare din România și Conferinţa internaţionalǎ „29th International Conference on System Theory, Control and Computing” (ICSTCC 2025), anunță reprezentanții universității clujene într-un comunicat de presă.

Primul eveniment va avea loc în data de 8 octombrie 2025, la Hotel DoubleTree by Hilton Cluj – City Plaza din Cluj-Napoca și va dezbate probleme şi provocǎri comune întâmpinate de facultǎţile de Automaticǎ şi Calculatoare din centrele universitare participante. La eveniment vor lua parte reprezentanţi ai conducerii facultǎţilor de profil din cele unsprezece centre universitare, alături de personalitǎţi din cadrul unor instituţii de prestigiu din România, precum Academia Românǎ şi Academia de Științe Tehnice din România, personalitǎţi marcante ale comunitǎţii academice din domeniile Automaticǎ şi Calculatoare, dar şi reprezentanţi ai companiilor care deruleazǎ activitǎţi economice cu specific de Automaticǎ şi Calculatoare, informează organizatorii.

Printre temele de discuție abordate se vor număra: tendințele actuale în învățământul din domeniile Automatică și Calculatoare, oportunitatea integrării pe scară largă a tehnicilor de inteligență artificială alături de metodele clasice, precum și impactul utilizării inteligenței artificiale asupra dezvoltării acestor domenii; conexiunile dintre facultățile de Automatică și Calculatoare din diferite centre universitare participante, etc. Totodată, va avea loc o întâlnire cu reprezentanţi ai unor companii de profil, vizând abordarea unor aspecte referitoare la absorbţia absolvenţilor de Automaticǎ şi Calculatoare în mediul economic, identificarea unor direcţii viitoare de colaborare. Cel de-al doilea eveniment Conferinţa internaţionalǎ 29th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2025) reprezintă cea mai amplă manifestarea ştiinţificǎ din domeniile Automaticǎ şi Calculatoare din România și va avea loc în perioada 9-11 octombrie 2025, la Hotel DoubleTree by Hilton Cluj – City Plaza, transmit aceiași reprezentanții. La conferinţǎ vor participa peste 170 de cadre didactice şi cercetǎtori din cincisprezece ţǎri de pe patru continente. În cadrul secţiunilor științifice se vor aborda subiecte de actualitate, dar se vor organiza și sesiuni cu caracter aplicativ, precum „Women in Engineering” şi „Industry Applications”, cea din urmă fiind realizatǎ în cadrul unei mese rotunde, cu reprezentanţi ai unor companii de profil din România. Pe lângă calitatea ştiinţifică remarcabilă a lucrărilor, această prestigioasă conferinţă oferă participanţilor contextul ideal pentru iniţierea şi consolidarea colaborărilor naţionale şi internaţionale, potrivit organizatorilor.

T.S.

