ADMINISTRAȚIE

Două comune clujene își vor asigura autoconsumul de energie din surse regenerabile

12 noiembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a emis certificatele de urbanism necesare edificării a două parcuri fotovoltaice în comunele Săcuieu și Ciucea, în vederea producerii de energie electrică din surse regenerabile pentru asigurarea autoconsumului.

Ambele investiții finanțate din fonduri europene sunt menite să acopere o bună parte a consumului energetic public realizat la nivelul acestor comune. Conform estimărilor realizate de specialiști, costurile cu facturile vor scădea anual cu câteva sute de mii de lei, bani care vor putea fi folosiți de cele două primării pentru demararea de proiecte de investiții utile comunităților lor.”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj:.

În ceea ce privește capacitatea de producere a energiei din surse regenerabile pentru autoconsumul comunei Săcuieu, aceasta va avea o putere instalată de peste 200 de kWp. Sistemul fotovoltaic va fi alcătuit din 364 de panouri a câte 550 de Wp fiecare. De asemenea, vor mai fi instalate șase invertoare și un post de transformare electrică. Valoarea investiției implementate de Primăria comunei Săcuieu este de 1.578.519 lei.

La rândul ei, centrala fotovoltaică care va fi amplasată pe teritoriul comunei Ciucea va avea o putere instalată de aproape 400 de kWp, fiind compusă din 740 de module fotovoltaice, cu o putere nominală de 540 de Wp fiecare. Instalația fotovoltaică este prevăzută a compensa consumul a peste 20 de obiective publice aflate pe teritoriul comunei, precum școli, grădinițe, clădirea primăriei, stații de pompare și epurare, respectiv iluminatul public stradal din localitățile Ciucea și Vânători. Investiția este implementată de primăria comunei Ciucea și are o valoare de 2.565.031 lei.

Ambele proiecte de investiții sunt finanțate prin intermediul Fondului pentru Modernizare, program cheie 1, grant european ce prevede sprijinirea entităților publice din România în vederea dezvoltării de capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum.

