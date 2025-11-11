Două centre destinate persoanelor cu dizabilități, modernizate cu fonduri europene, la Cluj-Napoca și Turda

ADMINISTRAȚIE

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj (D.G.A.S.P.C. Cluj), instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a finalizat cu succes două proiecte cu finanțare europeană, prin care au fost modernizate și dotate centrele de recuperare neuromotorie din Cluj-Napoca și Turda, destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

Proiectele, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au o valoare totală nerambursabilă de 1.680.458 lei și au avut ca obiectiv îmbunătățirea calității serviciilor de recuperare oferite beneficiarilor.

Echipamente moderne și intervenții la domiciliu, la Turda

Prin proiectul „Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Turda”, centrul din Turda a fost dotat cu aparatură de ultimă generație care permite desfășurarea unei game variate de terapii de recuperare.

Totodată, a fost achiziționată aparatură mobilă, care face posibilă efectuarea de intervenții la domiciliul beneficiarilor, în cazul persoanelor care nu se pot deplasa la centru.

Printre dotările nou introduse se numără echipamente moderne pentru terapie fizică și terapie combinată portabilă, aparate pentru tratamentul aparatului locomotor, masă și fotoliu pentru masaj, bandă de alergat, bicicletă electrică, stepper și pedalier pentru recuperare.

De asemenea, centrul dispune acum de un aparat pentru terapie shockwave – Topline Power, recomandat în tratamentul contracturilor musculare și al calcificărilor. În urma modernizării, capacitatea centrului a crescut la 16 beneficiari zilnici.

Modernizări și dotări la centrul din Cluj-Napoca

În cadrul proiectului „Dotarea și modernizarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Cluj-Napoca”, au fost realizate lucrări de reparații la acoperiș și tavane, precum și intervenții la instalațiile de ventilație și dezumidificare.

De asemenea, centrul a fost dotat cu aparatură nouă pentru recuperare și kinetoterapie, menită să îmbunătățească calitatea actului terapeutic și să ofere condiții moderne pentru persoanele cu dizabilități.

Scopul principal al investiției este creșterea calității vieții beneficiarilor și sprijinirea integrării acestora în comunitate, prin dezvoltarea unor servicii de suport care să asigure o viață independentă.

Alin Tișe: „O nouă reușită în sprijinul persoanelor cu dizabilități”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat: „Este o nouă reușită, care ne bucură. Am utilizat fondurile europene atrase în așa fel încât beneficiarii serviciilor de asistență socială să aibă condiții optime, care să răspundă nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități. Noile dotări permit inclusiv deplasarea la domiciliul beneficiarilor, în cazul persoanelor aflate în imposibilitatea de a se deplasa la un centru specializat.”

Prin finalizarea acestor două proiecte, D.G.A.S.P.C. Cluj și Consiliul Județean Cluj își consolidează angajamentul de a dezvolta servicii sociale moderne, accesibile și adaptate nevoilor persoanelor vulnerabile din județ.

