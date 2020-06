Două cazuri de COVID 19 în Liga 1! Se întrerupe campionatul?

Articol scris in SPORT

Meciurile echipelor FC Botoșani și Dinamo București au fost anulate de către Liga Profesionistă de Fotbal. Aceasta din urmă poate lua în calcul înghețarea campionatului, caz în care CFR Cluj poate fi declarată campioană sau se ia decizia ca titlul să nu fie acordat. Finanțatorul echipei FC Botoșani, Valeriu Iftimie, cere ca ancheta epidemiologică declanșată în cazul medicului depistat pozitiv să fie grăbită, astfel încât meciul cu CS Universitatea Craiova să se joace luni, 15 iunie. Acesta se jură că medicul nu a intrat încontact cu jucătorii.

CS Universitatea Craiova – FC Botoșani trebuia să fie primul meci post pandemie în Liga 1, dar a fost anulat după ce medicul echipei moldovene a fost depistat pozitiv la textul COVID-19. Acesta este al doilea caz pozitiv de COVID-19 din fotbalul românesc după cel de la FC Dinamo. Gruparea bucureşteană a anunţat că în urma efectuării testelor Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19 de către componenţii lotului şi personalului auxiliar, o persoană a fost depistată pozitiv, aceasta fiind izolată la stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare. Liga Profesionistă de Fotbal a suspendat toate meciurile echipei Dinamo, până la finalizare anchetei epidemiologice a Direcţiei de Sănătate Publică. Ca şi în cazul celor de la Dinamo, se va deschide o anchetă epidemiologică, iar până la finalizarea acesteia se va opri desfăşurarea meciurilor care implică clubul FC Botoşani, conform prevederilor legale stabilite de ordinul comun al Ministerului Tineretului şi Sportului si Ministerul Sănătăţii. Valeriu Iftimie, finanțatorul echipei FC Botoșani, a declarat că medicul nu a avut contact cu echipa, iar din acest motiv îşi doreşte ca ancheta epidemiologică efectuată de specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Dolj să permită disputarea partidei în cursul zilei de luni. Este un ghinion fantastic. ”Noi am stat izolaţi ca nişte şobolani timp de o lună de zile. Doctorul a fost găsit pozitiv. El a venit cu o altă maşină, nu a avut contact cu echipa. E ca un blestem dat peste noi, în condiţiile în care am aşteptat atât să jucăm, ne-am pregătit şi am îndeplinit toate măsurile astea. Sunt tot felul de restricţii şi de privaţiuni”, a afirmat Iftime. Medicul echipei FC Botoşani, Petrică Rădăuceanu, este şi medic la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţe „Mavromati” Botoşani. Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat că va căuta toate soluţiile pentru a reprograma meciurile suspendate, precizând că va aplica principiul desfăşurării tuturor partidelor doar pe terenul de joc. Liga Profesionistă de Fotbal atrage atenţia cluburilor să aplice toate măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19. „LPF anunţă pe această cale că nu va face nici un rabat de la respectarea în totalitate a dispoziţiilor legale prevăzute în ordinul comun al celor două ministere, sens în care toţi observatorii de joc au fost instruiţi să verifice cu maximă stricteţe implementarea regulilor aplicabile. Orice omisiune din partea observatorilor, privind consemnarea neregulilor constatate, va duce la excluderea imediată din corpul de observatori al LPF”. Liga Profesionistă de Fotbal a decis schimbarea unor ore de disputare a meciurilor din etapa a 3-a play-out-ului Ligii I. Astfel, partida dintre FC Voluntari şi Academica se va juca sâmbătă, 13 iunie, cu începere de la ora 17:00, iar meciul Sepsi OSK – FC Hermannstadt de la ora 20:00.