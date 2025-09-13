EVENIMENT

Două bombe descoperite în Cluj

13 septembrie 2025

Două bombe din cel de al Doilea Război Mondial au fost descoperite sâmbătă pe raza județului Cluj. În urma apelurilor la numărul unic de urgență 112, pirotehniștii au desfășurat misiuni de distrugere în siguranță a acestora.

Prima misiune a avut loc în comuna Florești, unde o bombă de aruncător de calibrul 120 de milimetri a fost găsită într-o zonă împădurită. Intervenția a fost efectuată cu promptitudine, fără a exista pericole pentru locuitori sau mediul înconjurător.

Într-o altă acțiune desfășurată în zona pădurii din localitatea Săliște, pirotehniștii au descoperit două bombe de aruncător de calibrul 82 de milimetri și un proiectil explozibil de calibrul 75 de milimetri. Toate aceste elemente de muniție au fost ridicate și distruse în condiții de siguranță.

Autoritățile reamintesc cetățenilor că elementele de muniție rămase din perioada celor două războaie mondiale reprezintă un pericol major. De obicei, acestea sunt descoperite în păduri, pe terenuri agricole sau în timpul unor lucrări de construcție.

În cazul în care sunt găsite asemenea elemente de muniție, autoritățile recomandă apelarea imediată a numărului 112 și evitarea oricărei manipulări a acestora.

