SĂNĂTATE

Donatorii de sânge din Gherla beneficiază de reduceri la impozit

5 noiembrie 20250 commentarii

Pentru a stimula donarea de sânge în rândul populației municipiului Gherla, un grup de consilieri în frunte cu domnul Carol Szasz, alături de colegii Daciana Pop și Sergiu Oltean a propus în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local un proiect de hotărâre cu impact social. Astfel, donatorii de sânge din Gherla ar putea beneficia de o reducere de 20% la impozitul pe clădiri și teren, prevede un proiect local pentru încurajarea spiritului civic și salvarea de vieți.

Municipiul Gherla propune un nou proiect de hotărâre cu impact social major: acordarea unei reduceri de 20% la impozitul pe clădiri și teren pentru persoanele fizice care donează sânge de cel puțin trei ori într-un an calendaristic. Măsura, inițiată de consilierii locali amintiți mai sus se înscrie într-o campanie mai amplă, de conștientizare a importanței donării de sânge și de sprijinire a donatorilor activi din comunitate. Proiectul de hotărâre a fost elaborat în baza Legii nr. 74/2024, care modifică și completează Codul Fiscal, oferind autorităților locale libertatea de a institui reduceri de taxe pentru donatorii de sânge. La nivel național, datele furnizate de Ministerul Sănătății și Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C. T. Nicolau” arată că, în anul 2024, doar 1,8% din populația României a donat sânge, comparativ cu media europeană de aproximativ 10%. În expunerea de motive, consilierii gherleni subliniază că spitalele din România se confruntă constant cu deficit de sânge și componente sanguine, iar măsura propusă urmărește să stimuleze implicarea civică prin beneficii fiscale locale. „Pe lângă faptul că actul de donare salvează vieți, donatorii fideli devin mai atenți la propria sănătate și contribuie la asigurarea unei rezerve stabile de sânge pentru pacienți”, se arată în document. Conform proiectului, reducerea de 20% se aplică pentru imobilele folosite ca domiciliu și pentru terenurile aferente, aflate în proprietatea sau coproprietatea donatorului. Facilitatea este distinctă de bonificația de 10% acordată pentru plata anticipată a impozitului (până la 31 martie) și se cumulază cu aceasta. Potrivit inițiatorilor, scopul principal al hotărârii este încurajarea donării periodice de sânge și reducerea deficitului național. „Dorim să creăm o cultură locală a donării de sânge, în special în rândul tinerilor” – au subliniat inițiatorii acestei hotărâri deosebit de utile în contextul actual al donărilor de sânge. Datele Institutului de Transfuzie arată că vârsta medie a donatorilor fideli este de 40 de ani, ceea ce indică nevoia urgentă de a forma o nouă generație de donatori”, se menționează în referatul de aprobare. Proiectul are și o componentă economică și civică: recunoașterea concretă, printr-o măsură fiscală, a gestului altruist al donatorilor. Administrația locală consideră că reducerea fiscală poate funcționa ca o motivație suplimentară pentru implicarea comunității, mai ales în contextul în care deplasarea la Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj presupune timp și, mai ales costuri suplimentare.

Iată că edilii municipiului Gherla poartă grija oamenilor suferinzi și vin cu inițiative deosebit de binevenite în domeniul sănătății.

Szekely Csaba

 

