Domnule încă ministru Gheorghiu,

Sunt ferm convins că rândurile prezentei scrisori vă vor supăra. Vă va supăra mai mult adevărul celor scrise. Să mă explic.

Prin excelență, toamna se deschid porțile învățământului școlar și universitar. Colega dumneavoastră, Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, nu a stat o clipă. A gestionat examene (evaluare, bacalaureat, licențe și master, admitere), a scris în numai două, trei luni, scenarii cât pentru 30 de filme. Scenariștii bătrânului Hollywood nu ar fi ajuns la această performanță, au motive să fie invidioși. Din toate paginile scrise, a încropit trei scenarii pentru noul an de învățământ, alte patru în caz că elevii sau profesorii au probleme medicale. Mulți sunt nemulțumiți, mamele în special, la nivel de scenarii suntem la nivelul altor țări care-și pregătesc deschiderea noului an școlar.

Lui Nelu Tătar nu-i este deloc ușor, umblă prin țară, ia pulsul orașelor, spitalelor, nu este nici el de invidiat. Nu mai are rost să spun câte măști a schimbat, sute sigur. Și problema pe care o are de rezolvat va mai ține. Lucian Bode a reușit și el o ”performanță” prin inaugurarea lucrărilor la autostrada de centură a Bucureștiului, 1, 7 km, inaugurare cu artificii tricolore! I-au lipsit doar două lucruri, catering-ul (ce bine ar fi prins niște sarmale, o fasole scăzută plus cârnații aferenți, țuica și șampania în final), respectiv fanfara pentru un brindisi epocal. Nu contează care fanfară, erau toate libere, până și cei de la Clejani șomează. Alții au înaintat moțiuni, alții migrează spre alte partide, alții caută alianțe noi, o harababură de nedescris. La urma urmei, ne-o merităm, noi i-am ales și gata.

Cât vă privește, domnule Bogdan Gheorghiu ați intrat în funcție la data de 4 noiembrie, 2019. De atunci și până în zilele acestui august 2020, ce ați făcut dumneavoastră? Prin ce v-ați distins în muncă? Ce scenarii ați elaborat pentru deschiderea stagiunilor? Se vor deschide sau nu sălile de spectacol? Se vor deschide sau nu sălile cinematografelor? Vreau să vă întreb dacă ați reușit să găsiți fonduri pentru actorii independenți, promisiune făcută la TIFF 2020. Nu ați făcut nimic, absolut nimic. Și alții cred același lucru.

Am urmărit grație site-ului, activitatea din ministerul pe care-l conduceți. Ați semnat câteva hotărâri și cam atât, stând pe scaun ziua devine ușoară, dar fără clarificări în ceea ce privește activitatea instituțiilor de artă și cultură pentru 2020-2021. Totuși, ați făcut ceva, ați lăsat în grija directorilor de instituții culturale, să-și rezolve singuri problemele, stagiunea de vară, deschiderea stagiunilor din septembrie începând, în spatele lor căzând eventualele probleme ivite, aici intrând și cele medicale. Cu alte cuvinte, v-ați spălat pe mâini. Vă veți simți bine, veți avea oricum mâinile curate. Alți colegi-educația, sănătatea, transporturile…-riscă, nu și dumneavoastră. Dovada o avem în fiecare seară. Vedem și ascultăm la ore de maximă audiență, aceleași figuri, cu idei bune sau nu, din care se poate se poate construi până la urmă ceva bun. Dumneavoastră nu ați venit cu nimic. Și nu veți veni nici în zilele următoare, pentru că nu ați făcut nimic. Totuși, să nu fiu rău, veniți cu ceva. Cu mașina la serviciu.

România a avut, la un moment dat, doi buni ambasadori, cultura și sportul. Sportul s-a dus pe apa sâmbetei, cu șanse de redresare compromise.

Cultura? Avem artiști de talie mondială. Avem instrumentiști de vârf, tot mai mulți în orchestre simfonice sau de operă din întreaga lume. Avem actori tot mai mult distribuiți în producții internaționale. Folclorul românesc trezește același interes legitim pretutindeni în lume. În artele vizuale, România este o voce distinctă, puternică. La fel este și în arta cuvântului scris sau rostit. România încă există în planul culturii datorită vârfurilor pe care le avem și care ne reprezintă cu cinste, acasă sau peste hotare.

Cum nu ați făcut nimic, nu cred că v-ar fi greu să vă dați demisia și să plecați. La cultură sunteți, ca să folosesc o expresie de-a elevilor, pastă. Au mai fost și alții. De asemenea, puteți returna salariile primite în cele 9 luni, le-ați luat degeaba.

Spectacolele în aer liber vor lua sfârșit până la urmă. Unde și în ce condiții vor mai fi susținute spectacole de operă și balet, de teatru, concerte simfonice, spectacole folclorice? Sunt întrebări la care trebuia deja să aveți câteva scenarii puse la punct, prezentate celor direct implicați, prezentate presei, oamenilor iubitori de artă și cultură. În țările vestice de exemplu, filarmonicile, teatrele și teatrele lirice și-au început activitatea artistică în săli.