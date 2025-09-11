EXTERNE

Doliu național în SUA după moartea comentatorului Charlie Kirk

11 septembrie 20250 commentarii

Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah, a anunţat preşedintele american Donald Trump, notează Reuters şi AFP.

„Marele, chiar legendarul, Charlie Kirk este mort”, a declarat Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, ordonând arborarea drapelelor în bernă în toată ţara în onoarea sa.

„Nimeni nu a înţeles (…) tineretul Statelor Unite ale Americii mai bine decât Charlie. Toată lumea l-a iubit şi l-a admirat, mai ales eu, iar acum nu mai este printre noi”, a adăugat preşedintele, care a supravieţuit el însuşi la două tentative de asasinat.

Fan al polemicilor cu studenţii, comentatorul în vârstă de 31 de ani participa la un eveniment pe campusul Utah Valley University, în vestul ţării, când a fost ţinta unui foc de armă, potrivit universităţii.

În jurul prânzului, ora locală, „s-a tras un foc de armă asupra lui Charlie Kirk, un vorbitor invitat. Acesta a fost lovit şi scos din incintă de gărzile sale de corp”, a scris universitatea pe X.

Atacatorul este căutat în mod activ, au precizat autorităţile universităţii, după ce anterior raportaseră o arestare, însă fără urmări.

O înregistrare video a incidentului circulând pe reţelele de socializare îl arată pe Kirk adresându-se unei mari mulţimi în aer liber, când se aude un zgomot puternic care a răsunat ca un foc de armă. Kirk poate fi văzut ducându-şi repede mâna la gât în timp ce cade de pe scaun, făcând participanţii să fugă.

Acest polemist american de extremă dreapta a fost un personaj important în campania miliardarului republican. El a condus o organizaţie însărcinată cu campania electorală în state cheie capabile să influenţeze alegerile prezidenţiale.

Trump acuză „stânga radicală”

Preşedintele american Donald Trump a acuzat miercuri discursul „stângii radicale” pentru că a contribuit la împuşcarea unuia dintre aliaţii săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, numindu-l „martir al adevărului şi libertăţii”, notează AFP.

„De ani de zile, stânga radicală îi compară pe marii americani precum Charlie cu naziştii şi cu cei mai răi criminali şi ucigaşi în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim astăzi în ţara noastră şi asta trebuie să înceteze imediat”, a acuzat preşedintele american într-un videoclip postat pe reţeaua sa Truth Social.

„Administraţia mea îi va urmări pe toţi cei care au contribuit la această atrocitate şi la toate celelalte violenţe politice, inclusiv organizaţiile care le finanţează şi le susţin”, a afirmat el.

