Doliu în presa românească: A murit Sorin Stanciu, președintele UZPR

7 septembrie 20250 commentarii

Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a încetat din viață.

Ales în funcția de președinte al UZPR în iulie 2024, Sorin Stanciu a fost o figură proeminentă a presei românești, cu o carieră solidă în jurnalism și cu o dedicare remarcabilă față de valorile profesiei. În scurtul său mandat, el a reușit să sporească vizibilitatea Uniunii și să impulsioneze implicarea acesteia într-un număr semnificativ de proiecte, evenimente și inițiative menite să reafirme importanța jurnalismului în societatea contemporană.

Fidel crezului său – „UZPR suntem noi, toți, egali” – Sorin Stanciu a promovat coeziunea în interiorul Uniunii, a susținut rolul filialelor din țară și diaspora, și a pus în slujba organizației întreaga sa pricepere și experiență.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, transmite Departamentul de Comunicare al UZPR, alături de un mesaj de recunoștință pentru întreaga sa activitate.

Dispariția lui Sorin Stanciu lasă un gol greu de umplut în rândul breslei jurnaliștilor români și în viața Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România”, a transmis UZPR.

Cauza decesului ar fi un infarct. 

În luna mai, Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a fost distins cu Ordinul „ASTRA Arădeană”, cu prilejul celei de a XVIII-a ediții a Conferinței Științifice Naționale „Administrație Românească Arădeană”. Ordinul i-a fost înmânat de dr. Doru Sinaci, secretar al Asociației „Astra Arădeană” și Ionel Bulbuc, directorul Bibliotecii Județene „A.D. Xenopol”, în prezența ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului și președinte de onoare al Asociației.

