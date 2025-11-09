Actualitate

Doi români răniți într-un atac armat la Istanbul

9 noiembrie 20250 commentarii

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul, a fost sesizat la data de 8 noiembrie 2025, printr-un apel pe telefonul de urgenţă, cu privire la producerea unui atac armat în Istanbul, Republica Turcia, în urma căruia doi cetăţeni români au fost răniţi.

Reprezentanţii Consulatului General al României la Istanbul s-au deplasat de urgenţă la locul unde a avut loc atacul, pentru acordarea asistenţei consulare şi în vederea obţinerii unor detalii relevante cu privire la circumstanţele producerii incidentului.

Cei doi cetăţeni români au primit îngrijiri medicale, nefiind necesară internarea şi se află în afara oricărui pericol.

Ancheta autorităţilor turce este în desfăşurare.

Reprezentanţii oficiului consular menţin legătura cu cetăţenii români şi vor continua să le acorde acestora asistenţă consulară, conform competenţelor.

MAE aminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Istanbul: +90 212.358.0516, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al consulatului general: +90 533.542.0695.

