Doi morți și trei răniți într-un atac lângă o sinagogă din Manchester

3 octombrie 20250 commentarii

Polițiștii britanici spun că un atacator a intrat cu mașina în oamenii aflați în fața unei singagogi din orașul Manchester, după care a început să îi înjunghie. Două persoane au murit, iar alte trei au fost grav rănite, în ceea ce autoritățile numesc un act terorist.

Atacatorul a fost împușcat mortal de forțele de ordine, deoarece acestea suspectau faptul că purta un dispozitiv exploziv.

Poliţia din Manchester a declarat că ofiţerii au fost chemaţi la locul incidentului produs la o sinagogă a congregaţiei ebraice Heaton Park din cartierul Crumpsall, nordul oraşului Manchester, după ce un martor a declarat că a văzut o maşină care a intrat în mulţime, iar un bărbat a fost înjunghiat.

Atacatorul a fost identificat de oamenii legii – se numea Jihad al Shamie, în vârstă de 35 de ani, era cetățean britanic de origine siriană și sosise în Marea Britanie în copilărie.

