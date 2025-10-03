INTERNE

Doi condamnați cu închisoare, depistați de polițiștii turdeni

3 octombrie 20250 commentarii

Polițiștii clujeni au depistat la data de 2 octombrie 2025 doi bărbați de 25, respectiv 37 de ani, din municipiul Turda, care posedau mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, informează reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Cluj.

Cei doi bărbați au fost identificați în urma acțiunilor desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda, sprijiniți de luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Cluj, care au avut ca scop creșterea gradului de siguranță publică, menținerea ordinii și liniștii cetățenilor, prevenirea și combaterea infracțiunilor de natură judiciară și economică, precum și depistarea persoanelor urmărite în baza unor mandate de executare a pedepsei cu închisoarea. Reprezentanții IPJ Cluj mai arată că tânărul de 25 de ani a fost condamnat la 2 ani și 1 lună de închisoare, în regim de detenție, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, iar bărbatul de 37 de ani, a fost condamnat la 4 ani, 2 luni, pentru efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Cei bărbați au fost escortați și încarcerați într-un Penitenciar de Maximă Siguranță. Polițiștii clujeni transmit că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, scopul fiind menținerea climatului de ordine și siguranță publică. 

T.S. 

sursă foto: IPJ Cluj

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Peste 40 de mașini, verificate în trafic la Gherla

Lăcomia unor magistrați nu are limite. Cer zile în plus de concediu și diurnă de 2 la sută din salar

Școlile de jandarmi de la Fălticeni și Drăgășani încep înscrierile

Când va fi posibilă traversarea Sălajului pe autostradă?

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.