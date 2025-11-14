EDUCAȚIE

Doi candidați pe un loc la Școala de Agenți de Poliție

14 noiembrie 20250 commentarii

Un număr de 523 de candidați, 49-fete și 474-băieți, se vor lupta pentru unul dintre cele 250 de locuri. Concursul de admitere, sesiunea septembrie – decembrie 2025, de la Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca continuă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 10.00, cu proba de evaluare a cunoștințelor, informează reprezentanții Școlii de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

Aceștia mai informează că cei 523 de candidați rămași în concurs, după proba de evaluare a performanței fizice, vor susține proba într-una dintre locațiile: Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca și Școala Gimnazială ”Emil Isac” Cluj-Napoca, și că cele 49 de fete candidate și 474 de băieți-candidați vor lupta pentru unul dintre cele 250 de locuri rămase în concurs. Potrivit legislației în vigoare, cele 300 de locuri scoase inițial la concurs au fost diminuate cu 50, respectiv cu numărul de candidați repartizați școlii clujene de poliție din rândul celor respinși la concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București, care au obținut un rezultat mai mare sau egal cu media minimă de admitere de 5.00 și care au fost declarați ”apt medical”, mai explică aceiași reprezentanți. Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs se va afișa pe site-ul școlii până în data de 16.11.2025, ora 10.00. Toate informațiile oficiale privind concursul de admitere se regăsesc la adresa https://scoalapolcj.ro/admitere.

T.S.

