Dobânda de referinţă a fost redusă la 1,75 %/an

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis vineri reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 %/an de la 2 %/an începând cu data de 2 iunie. De asemenea, BNR a mai hotărât reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 %/an, de la 1,50 %/an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 2,25 %/an de la 2,50 %/an. Alte decizii ale BNR vizează păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit, precum şi continuarea efectuării de operațiuni repo și a cumpărării de titluri de stat în lei de pe piața secundară.

BNR a mai hotărât să menţină suspendarea calendarului ședințelor de politică monetară anunțat anterior, urmând ca ședințele pe aceste probleme să aibă loc ori de câte ori va fi necesar.