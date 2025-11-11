EXTERNE

Directorul BBC a demisionat în urma criticilor privind un documentar despre Donald Trump

11 noiembrie 20250 commentarii

 

Directorul general al radioteleviziunii BBC, Tim Davie, şi şefa serviciului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat duminică după ce un documentar al BBC a indus în eroare publicul prin editarea unui discurs al preşedintelui american Donald Trump, informează Reuters.

Ministrul britanic al culturii, Lisa Nandy, apreciase mai devreme în cursul zilei că acuzaţia adusă BBC este „extrem de gravă”. Ea a făcut această declaraţie chiar pentru ştirile organizaţiei şi a precizat că a discutat subiectul săptămâna aceasta cu preşedintele BBC, Samir Shah.

Ziarul conservator Daily Telegraph a dezvăluit joi că într-un documentar al emisiunii de informaţii Panorama a BBC, difuzat cu o săptămână înaintea alegerilor prezidenţiale din SUA din 5 noiembrie 2024, au fost combinate fragmente dintr-un discurs al lui Trump astfel încât să rezulte că acesta îşi anunţa susţinătorii că va mărşălui alături de ei spre Capitoliul din Washington, sediul Congresului Statelor Unite. Discursul fusese rostit în 6 ianuarie 2021, când sute de protestatari au luat cu asalt clădirea legislativului american.

Davie şi-a anunţat demisia printr-un comunicat în care arată că „este în întregime decizia mea şi rămân foarte recunoscător preşedintelui şi consiliului pentru sprijinul lor nestrămutat şi unanim în întregul meu mandat, inclusiv în ultimele zile. Am reflectat la solicitările personale şi profesionale foarte intense în gestionarea acestui rol timp de mulţi ani în aceste vremuri febrile, împreună cu faptul că doresc să îi dau unui succesor timpul pentru a contribui la conturarea planurilor pentru Cartă pe care le va prezenta”.

Este vorba de Carta Regală, baza legală a BBC, care defineşte obiectul, misiunea şi scopul public al organizaţiei. Conform site-ului BBC, Carta actuală este în vigoare de la 1 ianuarie 2017 la 31 decembrie 2027, cu o revizuire de către guvernul britanic la jumătatea perioadei.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Orban:”Am bătut palma cu preşedintele Trump”

CELAC şi UE şi-au consolidat „o relaţie între egali” la summitul de la Santa Marta

SUA – Acord provizoriu în Senat pentru a pune capăt paraliziei bugetare

Kremlinul spune că vrea să pună capăt războiului

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.