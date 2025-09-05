SPORT

Dinamo vrea un fundaș central de la CFR Cluj

5 septembrie 20250 commentarii

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo București, a anunțat un nou transfer la formația din Ștefan cel Mare acum, pe finalul perioadei de mercato. Oficialul roș-albilor a recunoscut că este interesat de un fundaș central de la CFR Cluj, fără să dea însă vreun nume, dar se pare că acesta este Leo Bolgado.

„Suntem interesați de un fundaș central de la CFR Cluj, dar este destul de greu. Așa cum se pun problemele acum, nu cred că… Mai bine nu vorbim despre asta. Noi vrem să transferăm săptămâna asta ceva. Prioritar e un fundaș central. Vedem care este opțiunea cea mai bună.

Unul dintre ei este sub contract și încercăm un transfer cu procente, încă unul dintre ei este sub contract și încercăm un împrumut cu o opțiune de cumpărare, iar unul este liber de contract. Acum, depinde foarte mult de dinamica negocierilor, să vedem pe cine ne putem axa”, a spus Andrei Nicolescu.

Matei Ilie, Leo Bolgado, Kenneth Omerue, Anton Kresic, Sheriff Sinyan, Daniel Dumbrăvanu și nou-venitul Kurt Zouma sunt fundașii centrali din lotul celor de la CFR Cluj

În ultimele zile, numele lui Leo Bolgado a fost legat de o eventuală mutare la FCSB. Finanțatorul campioanei României l-ar vrea gratis, dar Ioan Varga i-a setat prețul: 700.000 de euro. Patronul echipei din Gruia a transmis și faptul că suma ar putea fi achitată în două tranșe de către gruparea roș-albastră.

Leo Bolgado a jucat 52 de meciuri în toate competițiile pentru CFR Cluj, a marcat de 3 ori și a oferit o pasă decisivă. În anul petrecut la ardeleni a încasat 8 cartonașe galbene și un „roșu”, și este cotat la 1,8 milioane de euro de site-urile de specialitate.

