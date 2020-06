Din prioritățile Huedinului

Acces gratuit la internet

Locuitorii orașului Huedin, turiștii și chiar cei aflați în trafic, beneficiază, din acest iunie 2020, de acces gratuit la internet. Din informațiile oferite ziarului Făclia de doctorul Mircea Moroșan, primarul orașului Huedin, am reținut faptul că aici a fost finalizat proiectul ,, WIFI4EU Acces gratuit la internet în UAT Huedin’’, investiție realizată prin fonduri europene nerambursabile. În urma implementării acestui important proiect, așteptat cu mult interes de comunitatea locală, s-au instalat 11 hotspot – uri – puncte de acces la internet, gratuit, prin WiFi.

Prin grija primăriei a și fost popularizată harta semnalului, cu puncte principale în zona liceului Tehnologic, Liceul ,,Vlădeasa’’, Liceul ,, Octavian Goga’’, Spitalul orășenesc, Casa Tineretului, Stadion, Zona Bisericii Reformate, Centrul orașului, La Troiță, Parcul de copii de pe strada Republicii, Gara CFR și Parcul din Centrul orașului.

Orașul Huedin aflându-se printre municipalitățile din Europa care a câștigat cel de–al treilea apel de proiecte din acest program al Comisiei Europene în valoare de 15.000 euro pentru instalarea în spațiile publice a mai multor puncte wireless de acces deschis la internet cu conectivitate crescută.

Modernizări de drumuri în Cetatea veche

Un alt proiect ce se derulează pentru îmbunătățirea infrastructurii orașului, vizează modernizarea drumului în Cetatea veche a Huedinului, a cărui finanțare este asigurată prin PNDL, în valoare de 7. 893. 412, 49 lei.

În acest moment se execută lucrări la fundația căii de acces și sunt pregătite lucrările pentru construcția podețelor, operații ce nu au fost abandonate în perioada acestei pandemii.

Din analiza făcută de conducerea primăriei reiese concluzia că lucrările de pregătire și asfaltare a celor 14 km de drum se află în grafic, existând condiții ca această investiție să fie recepționată chiar înainte de termenul angajat de constructor.

Se revitalizează și parcurile orașului

Potrivit edilului Mircea Moroşan, lucrările de modernizare a spațiilor verzi și parcurile de joacă al celor mici continuă un program a cărui derulare a debutat în 2010. Investiția suportată de bugetul local are menirea de a crea un plus de frumusețe și confort acestor spații căutate de cei mici, de părinți și vârstnici, în toate anotimpurile anului. În aceste zile se fac lucrări pe insula din intersecția străzilor Avram Iancu și B.N. Antal, unde au fost terminate lucrările de defrișare și curățat terenul, fiind plantați 28 de arbuști ornamentali și montat întregul sistem de auto – irigare. Zilele următoare încep lucrările de așezare a covorului de gazon și reabilitarea fântânii existente.

Dumitru VATAU