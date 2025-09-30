CULTURĂ

Din fotoliul de orchestră PREZENȚE CLUJENE LA FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU”, BUCUREȘTI

1 octombrie 20250 commentarii

 

S-a încheiat Festivalul Internațional „George Enescu”, ediția 2025. După cum anunțam în episodul trecut, acum este momentul să facem un bilanț al prezențelor clujene pe scenele Festivalului. Încă de pe vremea pe când directorul artistic al Festivalului Enescu era actualul dirijor emerit al Filarmonicii clujene, Lawrence Foster (ediția 1998), s-au făcut eforturi susținute ca acesta să nu fie un festival al Bucureștiului, ci un festival al întregii țări! Astfel câteva din prestigioasele formații muzicale străine, care au venit în România pentru Festival, au concertat nu numai la București, ci și în alte centre culturale ale țării. Pe de altă parte muzicieni din provincie au avut posibilitatea de a apărea în fața publicului bucureștean, chiar în ciclurile principale alte Festivalului.

Vom începe retrospectiva prezențelor clujene la ediția cu numărul 27 a Festivalului Internațional „George Enescu” prin a scoate în evidență prestația de cel mai înalt rang a Orchestrei și Corului Filarmonicii „Transilvania”, dirijată de Cristian Mandeal, dirijorul principal, la Ateneul Român, în data de 29 august. Cu excepția soliștilor vocali, de proveniență britanică, toate „ingredientele” acestui excelent concert vocal-simfonic au fost „made in Cluj”: orchestra formidabilă și corul de elită, instruit de Cornel Groza. Misa solemnis de Beethoven, o lucrare foarte pretențioasă, rar se interpretează cu adevărat bine! În seara de 29 august, colectivele clujene au oferit publicului bucureștean o versiune interpretativă de referință, aplaudată îndelung.

Continuăm retrospectiva prezențelor clujene cu Cvartetul „Arcadia”, un ansamblu de talie mondială, care s-a afirmat în ultimii ani pe piața discografică, realizând o integrală a cvartetelor de Mieczysław Weinberg (1919-1996), un compozitor valoros dar neglijat. În acest sens este motivată alegerea repertoriului recitalului din 18 septembrie, la Ateneul Român, membrii Cvartetului „Arcadia” optând pentru trei din cele mai reprezentative Cvartete ale lui Weinberg: Cvartetul nr. 3, op. 14, Cvartetul nr. 7, op. 59 și Cvartetul nr. 2, op. 3/145, pe care le-au interpretat cu sensibilitate și aplomb. Publicul a apreciat prestația lor artistică la superlativ, dar adevăratul câștig al după-amiezii zilei de 18 septembrie a fost redescoperirea unui compozitor important!

Dirijorul Gabriel Bebeșelea, absolvent al Academiei de Muzică „G. Dima”, la clasa Maestrului Petre Sbârcea, astăzi se bucură de o carieră internațională solidă. În seara zilei de 10 septembrie, el a dirijat Orchestra Filarmonicii din Antwerp într-un program de muzică americană, la Ateneul Român.

Regizorul Gábor Tompa și scenografa Carmencita Brojboiu, ambii de la Teatrul Maghiar din Cluj-Napoca, au realizat un spectacol de zile mari în opera L’heure espagnole de Maurice Ravel, montată pe scena Operei Naționale București, în data de 29 august, marcând 150 de ani de la nașterea genialului compozitor francez.

Adrian Sâmpetrean, bas cu o carieră de mare anvergură, născut și format la Cluj, a asigurat în seara zilei de 15 septembrie rolul esențial al lui Creon din opera Oedipe de George Enescu, tot pe scena Operei Naționale București, în montarea lui Stefano Poda.

Față de alte ediții, anul acesta creațiile compozitorilor clujeni au avut o pondere mai mică pe scenele bucureștene. În data de 21 septembrie, ultima zi a Festivalului, au fost programate compoziții muzicale de Tudor Jarda, Aurelian Băcan și Rubin Szabó Básza Lovász. Creațiile corale ale lui Tudor Jarda (Cluj-Napoca, 1922 – Cluj-Napoca, 2007) se bucură de un mare renume. Piesa lui Hop, țup, țup, compusă în 1957, a răsunat în concertul Corului „Preludiu”, sub conducerea tânărului său dirijor permanent, Andrei Stănculescu, în seria Concerte pentru familii și copii de la Teatrul „Odeon”. Maestrul Stănculescu a decis să includă în același program și piesa Adieux de Rubin Szabó Básza Lovász (n. 2002), ceea ce ne îndreptățește să sperăm că tânăra muziciană clujeană, de altfel deja o violonistă remarcabilă, va persevera în activitatea componistică. Cu acestă piesă, clujeanca obținuse Premiul al II-lea la ediția din 2023 a Concursului național de creație corală CORALIADA, dedicat tinerilor compozitori între 18 și 33 de ani. Aurelian Băcan (n. 1985) este un nume deja afirmat în generația de mijloc a componisticii clujene. Formația camerală V Colors Quintet (Ștefan Diaconu – flaut / Felicia-Gabriela Greciuc – oboi / Jonas Frølund – clarinet / Niklas Kallsoy Mouritsen – corn / Constantin Barcov – fagot) a interpretat în recitalul său de la Sala „Auditorium” piesa intitulată cu modestie Niște variațiuni, de fapt un ciclu foarte consistent, o nouă dovadă a talentului său incontestabil, lucrare remarcabilă atât în ceea ce privește arhitectura construcției sonore cât și scriitura idiomatică perfect adecvată instrumentelor de suflat. Aceste variațiuni constituie o îmbogățire a repertoriului românesc nu foarte bogat pentru acest tip de formație.

În încheiere menționăm faptul că multe din orchestrele de talie mondială venite la Festival au în componența lor muzicieni născuți în Cluj-Napoca sau formați la instituțiile de învățământ muzical clujene. Ne vom limita la următoarele nume: Cristian Braica, contrabasist în Orchestra Radio Frankfurt încă din 2001 și Robert Kusnyer, violonist în Orchestra Staatskapelle Dresden din 2015.

Matei Pop,

Septembrie 2025, București

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Interviu cu romanciera Sarah Perry: “Cred că romanul a fost mereu radical, interesant și neobișnuit”

400 de spectatori la un concert de pian la Catedrala Armenească Gherla

Bibliotecile Clujului în vremea rețelelor sociale

Din fotoliul de orchestră – Teme universal valabile în Fidelio

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.