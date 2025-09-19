ECONOMIE

Din 30 septembrie se poate accesa programul „Rabla” 2025

19 septembrie 20250 commentarii

Persoanele fizice se pot înscrie în Programul „Rabla” din acest an începând cu data de 30 septembrie, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu (ANM). Potrivit sursei citate, sesiunea va rămâne deschisă până pe 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat. Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de lei, din care 80 de milioane de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid şi 120 de milioane de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului „Rabla” din acest an, pentru persoanele fizice, este următoarea: 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Ministerul Muncii a decis prelungirea termenului de înscriere în REGES-ONLINE

Vânzarea Napolact către Bonafarm, tratată ca un risc pentru securitatea națională

Un milion de români au accesat Pilonul 2 de pensii

În luna iulie, salariul mediu net în județul Cluj a ajuns la 6.696 lei

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.