Dialog cu Marius CIOTA, candidat la Primăria Huedin

“Cu toate că este situat la doar 50 de kilometri distanță de Cluj-Napoca, Huedinul se află la ani distanță de ceea ce ar trebui să fie un oraș în secolul XXI”

Rep: Cine sunteți dumneavoastră, domnule Marius CIOTA?

Marius CIOTA: Am 41 de ani, provin dintr-o familie de oameni modeşti din zona munţilor Apuseni, născut în Huedin, oraş de care mă leagă cele mai frumoase amintiri, oraş în care am fost la şcoală, în care mi-am întemeiat familia şi în care doresc să-mi cresc copiii. Sunt un om obişnuit, zi de zi merg la muncă unde mă străduiesc să dau tot ce am mai bun elevilor şi colegilor mei. Am o familie minunată, un băieţel de 2 ani şi o fetiţă de 2 luni. Duc dorul celor din familie plecaţi în străinătate şi mă îngrijorează problemele de sănătate ale părinţilor. Plătesc facturi şi rate şi mă gândesc cu îngrijorare la viitorul copiilor mei. Sunt licenţiat al Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar momentan sunt profesor de geografie şi director adjunct la Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin. Am încercat să-mi construiesc o carieră în domeniul educaţiei, domeniu în care profesez de aproape 15 ani. În viziunea mea, acea imagine a unei lumi în care îmi doresc să trăiesc, educaţia este primordială într-o comunitate care să aibă la bază respectul faţă de semeni şi natură.

Rep: Care este motivația alegerii unei cariere politice și ce v-a determinat să candidați la funcția de primar în Florești ?

Marius CIOTA: Am realizat că indiferent cât de bine mă gospodăresc sau cât de mult muncesc pentru familia mea, viaţa noastră va fi oricum influenţată de deciziile luate de oamenii politici. Pentru a influenţa aceste decizii şi pentru a pune politicul în folosul cetăţenilor m-am alăturat partidului PLUS în anul 2019. Candi Am găsit în Plus acel fel de a face politică care a lipsit cu desăvârşire în ultimii 30 de ani. Candidez la funcţia de Primar şi consilier local al oraşului Huedin, motivat de dorinţa schimbării şi îmi propun să readuc Primăria Huedin în slujba cetăţeanului prin îmbunătăţirea infrastructurii, a serviciilor publice, eficientizarea administraţiei şi transparentizarea cheltuirii banului public.

Vreau să contribui la reconstrucţia unui oraş în care cetăţenii indiferent de etnie si confesiune să se poată realiza profesional şi social, fără compromisuri, în mod demn şi responsabil. Singura şansă de a oferi un viitor mai bun comunităţii este investiţia în generaţia tânără. Îmi propun să fac din cel mai mic oraş al judeţului un loc din care tinerii să nu mai fie tentaţi să plece.

Rep: Ce vă propuneți să schimbați în bine în localitatea dumneavoastră? Care sunt principalele 3 probleme identificate în localitatea în care candidați și soluțiile propuse de programul de candidatură?

Marius CIOTA: Cu toate că este situat la doar 50 de kilometri distanță de Cluj-Napoca, un oraș dezvoltat, Huedinul se află la ani distanță de ceea ce ar trebui să fie un oraș în secolul XXI. Problemele de urbanism, infrastructura precară, digitalizarea serviciilor către cetățeni inexistentă, sistemul de sănătate rămas în urmă, lipsa investițiilor în școli și grădinițe, lipsa locurilor de muncă arată faptul că în orașul nostru este nevoie de o administrație publică care să treacă de la vorbe la fapte.

Programul de guvernare locală elaborat de echipa mea este astfel realizat încât să vină cu soluții la problemele cu care se confruntă Huedinul. Ne dorim o administrație publică profesionistă și transparentă, aflată în slujba cetățeanului, digitalizarea interacțiunii cu cetățenii, un control mai strict al finanțelor publice locale, transparentizarea cheltuielilor publice și aplicarea conceptului de bugetare participativă și la noi. Crearea de locuri de muncă este o altă prioritate pentru noi prin atragerea unor mari investitori în zonă. Dorim, de asemenea, să investim în infrastructura școlară și în cea sanitară, deoarece considerăm că sănătatea și învățământul sunt domenii esențiale în viața unei comunități.

Rep: Vă rog sa ne prezentați, pe scurt, echipa care vă sprijină în demersul de candidatură, și mă refer aici la candidațiila funcțiile de consilieri locali.

Marius CIOTA: Am ales să candidez din partea Alanţei USR PLUS și datorită faptului că am alături o echipă formată din oameni tineri si ambiţioşi, pregătiți să pună în valoare experienţa profesională la dispoziţia cetățenilor pentru a dovedi că politica bazată pe o pregătire profesională adecvată este singura opţiune care poate genera rezultate pentru comunităţile în care trăim. Doresc ca împreună cu toţi colegii candidaţi să aducem o schimbare fundamentală în felul de a face politică. Anamaria Nicola, 38 de ani, este dublu licențiată în litere și științe economice, cu un masterat în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, toate în cadrul UBB, în prezent lucrând ca economist. Carmen Stănean, 42 de ani, licențiată a Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, studii de masterat și postuniversitare în același domeniu, lucrează ca și cadru didactic.

Alexandru Nicola, 44 de ani, de profesie economist, absolvent al Facultății de Ştiinţe Economice-Finanţe Bănci, în prezent antreprenor. Rareş-Ionuţ Bodea, 27 de ani, student în anul IV la Facultatea de Construcţii, specializarea Măsuratori terestre şi Cadastru, lucrează de 4 ani la o firmă de topografie şi cadastru din Huedin. Denis Durcău, 23 de ani, student al Facultății de Inginerie Electrică din cadrul UTCN Cluj-Napoca și absolvent al Școlii Postliceale Henri Coandă din Huedin, cu calificare de asistent medical. Andreea Loredana Spătar, 32 de ani, absolventă de științe economice la FSGA, UBB. Ioana Lavinia Lucaciu, 36 de ani, de profesie psihopedagog, absolventă de Psihopedagogie specială din cadrul Universităţii din Oradea. Andrei Paşcalău, 26 de ani, are ocupaţia de manager transport , în paralel cu această activitate fiind student.

Rep: Cum vă caracterizați și care sunt valorile pe care le prețuiți cel mai mult și cum doriți să le transpuneți în realitate?

Marius CIOTA: Sunt un bun organizator, o persoană ambiţioasă, deschisă, empatică. Îmi place să mă informez, pun suflet în tot ceea ce fac şi încerc să duc la bun sfârşit orice îmi pun în gând să realizez. Cinstea, onoarea, corectitudinea, transparența sunt valorile pe care le apreciez cel mai mult. Sunt adeptul trasparenţei totale in administraţie şi cred că o instituţie transparentă şi accesibilă cetăţenilor va schimba inclusiv modul în care se fac în prezent achiziţiile, stopând orice tentativă de corupţie.

