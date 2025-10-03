EXTERNE

Dezvăluire șoc pentru fanii lui Robbie Williams: artistul a mărturisit că suferă de un sindrom necruțător

3 octombrie 20250 commentarii

Cântărețul în vârstă de 51 de ani a dezvăluit că are sindromul Tourette. El fusese diagnosticat deja cu tulburare de deficit de atenție, iar de la debutul carierei sale și până acum, s-a confruntat cu numeroase dependențe.

Robbie Williams a făcut noile dezvăluiri despre sănătatea sa mintală în podcastul I’m ADHD! No You’re Not.

Sindromul Tourette este o tulburare de dezvoltare neurologică, în urma căreia apar difuncții manifestate prin ticuri motorii și verbale repetate, incontrolabile. Totuși, fostul component al trupei Take That spune că gândurile sale intruzive nu se manifestă în exterior.

„Mergeam pur și simplu pe stradă zilele trecute când am realizat aceste gânduri intruzive, caracteristice sindromului Tourette”, a declarat el în cadrul podcastului.

 

