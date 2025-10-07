SOCIAL

Dezbateri la Prefectura Cluj despre servicii pentru vârstnici și noutăți legate de pensii

7 octombrie 20250 commentarii

La Instituția Prefectului- Județul Cluj marți, 7 octombrie 2025, a avut loc ședința comună a Comisiei de Dialog Social și al Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, prezidată prefectul Maria Forna, cu participarea subprefectului Maria Buzaș-Fekete. În cadrul ședinței, au avut loc dezbateri pe tema serviciilor sociale dedicate vârstnicilor și a noutăților din domeniul pensiilor.

O componentă majoră a discuțiilor a vizat sprijinul acordat persoanelor vârstnice. Astfel, director executiv al AJPIS Cluj, Viorica Zlati, a informat că, la data de 30.09.2025, în județul Cluj funcționează 236 de servicii sociale, dintre care 123 sunt nerezidențiale (centre de zi, îngrijire la domiciliu) și 113 sunt rezidențiale. Totodată, a fost prezentat un model de bună practică prin activitatea Fundației pentru Îngrijirea Vârstnicului (FIV), care oferă servicii integrate esențiale. Centrul de Zi al FIV, cu 75 de membri cotizanți, organizează zilnic activități de socializare, gimnastică medicală, stimulare cognitivă și cultural-artistice pentru 50-55 de vârstnici. Totodată, Unitatea de Îngrijire la Domiciliu asigură asistență socială, medicală și de îngrijire pentru seniorii nedeplasabili.

La rândul său, directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Cluj, Mariana Sălciuan, a adus în atenție informații noi din domeniul pensiilor.  Conform noii legi a pensiilor (Legea 360/2023), beneficiarii nerezidenți trebuie să transmită certificatele de viață semestrial, până la 31 martie și 30 septembrie, pentru a nu le fi suspendată plata pensiei, CJP Cluj având în evidență 10.473 de astfel de pensionari. De asemenea, pentru anul 2025, CJP Cluj a primit 3.150 de bilete de tratament, la un număr de 7.820 de cereri depuse. Cele mai căutate stațiuni sunt Covasna, Vatra Dornei, Turda, Sovata și Herculane. În ceea ce privește ajutorul financiar de 125 de lei, șefa CJP Cluj a informat că aceste carduri sociale nu sunt gestionate sau încărcate de Casa de Pensii, ci de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

T.S.

