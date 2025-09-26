ECONOMIE

Destinație de weekend: Impresionanta bază de tratament de la Turda

26 septembrie 20250 commentarii

Weekendul este perioada în care putem să plecăm în noi aventuri. Una dintre destinațiile care se pot vizita este Salina Turda.

Acest loc nu este doar un obiectiv turistic, ci o 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥ă 𝐛𝐚𝐳ă 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥, unde 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐮𝐥 𝐯𝐢𝐳𝐮𝐚𝐥 𝐚𝐥 𝐬ă𝐫𝐢𝐢 devine terapie pentru trup și suflet, iar 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐚 acestui loc se transformă î𝐧𝐭𝐫-𝐮𝐧 𝐝𝐚𝐫 𝐚𝐥 𝐬ă𝐧ă𝐭ăț𝐢𝐢.

Cura de speleoterapie în Salina Turda ajută la tratarea rinitei alergice, a rinosinuzitei cronice, hipertrofia amigdaliană, vegetaţiilor adenoide (polipi), infectiilor respiratorii repetate (angine, faringite, traheo-bronsite, pneumonii, rinoadenoidite repetate în antecedente), astmului bronşic nonalergic / intrinsec / nonatopic şi astmului bronşic alergic / extrinsec / atopic, forme asimptomatice sau simptomatice uşoare şi moderate. Totodată la Salina Turda se tratează bronşita cronică alergică, bronşita cronică obstructivă, bronhopneumopatia cronică obstructivă și afecţiunile cutanate: eczemă, dermatite atopice.

Procedurile de speleoterapie se efectuează de preferinţă în intervalul orar 9-14 pe o durată de 14-18 zile (7- 10 zile la copii). Pentru copiii cu vârsta sub 1 an nu se recomanda cura de speleoterapie iar pentru copiii cu vârste intre 1 si 2 ani se recomanda avizul medicului inainte de inițierea unei cure de speleoterapie, fără a se depăși 1-1,5 ore/zi pentru maxim 7 zile.

Salina Turda are un microclimat şi factori sanogeni care oferă condiţii optime de aplicare în terapiile recuperatorii ale diferitelor afecţiuni interne cât şi în profilaxie şi sanogeneză. Condiţiile specifice benefice sunt următoarele: temperatura constantă a aerului, relativ scăzută oscilând între 11-12 grade Celsius în toate punctele şi etapele de determinare; umiditate relativă, cu variaţii minime, cu valori cuprinse între 78-82% la intrarea în salină şi valori medii între 73-80% în diferite săli (Mina Rudolf, Mina Ghizela) cu efecte benefice asupra căilor respiratorii; mişcarea aerului este practic neglijabilă, la intrarea în salină 0.64-0.70 m/sec, în Mina Rudolf 0.02 m/sec; prezenţa aerosolilor de sare sub formă de particule solide; aeroionizarea cu ioni mici în cantităţi variabile cu predominanţa ionilor pozitivi; concentraţia alergenilor este zero la care se adaugă lipsa aeropoluanţilor şi germenilor patogeni; radioactivitatea minimă, potrivit https://www.salinaturda.eu/.

