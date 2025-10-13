POLITICĂ

Despărțire amară după 24 de ani: Titus Corlăţean pleacă din PSD, acuzând lipsa de democrație și curaj politic

13 octombrie 20250 commentarii

Senatorul PSD Titus Corlăţean a anunţat, luni, că încheie un ciclu de 24 de ani în politică, „întotdeauna în PSD, la bine şi la greu”, menţionând că proiectul de a candida la preşedinţia partidului „nu este fezabil”, în condiţiile în care formaţiunea „nu mai are o viaţă politică democratică vie”.

„Au trecut două luni de când din acest loc, din faţa Parlamentului, am anunţat public angajamentul şi dorinţa mea de a-mi asuma candidatura la preşedinţia Partidului Social Democrat la viitorul Congres. Au fost două luni pline, intense de discuţii pretutindeni în ţară, cu colege şi colegi de partid. Alternativa pe care am încercat să o ofer – o echipă de oameni pregătiţi, educaţi, cu limbi străine, cu credibilitate, care să ofere speranţă membrilor, simpatizanţilor de partid şi să relanseze acest partid nu este fezabilă”, a afirmat Corlăţean, într-un mesaj video publicat luni pe Facebook.

Potrivit lui Corlăţean, PSD „seamănă tot mai puţin cu un partid politic”, iar cei care gândeau la fel cu el „nu au dorit să îşi asume proiectul cu curaj”.

„Este mai degrabă o entitate cu conţinut economic, cu un profil de lideri tranzacţionali, care preferă să îşi negocieze, să tranzacţioneze propriile interese, influenţe, putere, poziţii de influenţă, proiecte şi bani. Asta este realitatea. A vorbi astăzi, în PSD, despre o viziune politică-ideologică de relansare a PSD, de reînnoire, despre valori, despre principii, e un lucru neobişnuit. După o perioadă extraordinară, în care am avut şi experienţe pozitive, am primit şi foarte multe încurajări, dar am descoperit, pentru că aşa este când cineva este la Kiseleff şi are butoane, are putere, are influenţă, are bani, prin instrumentele sale din spaţiul public şi-a permis să acuze, să lanseze tot felul de acuzaţii, am descoperit că sunt fie omul ruşilor, fie al chinezilor, că am averi nemăsurate. Până şi soţia mea, profesor şi logoped la o şcoală specială pentru copii cu dizabilităţi, o femeie extraordinară care lucrează cu aceşti copii, şi ea a devenit un factor negativ în societate. Am văzut aceste lucruri, le-am experimentat, am încercat să merg mai departe, din păcate oamenii care gândeau la fel n-au dorit să îşi asume acest proiect cu curaj”, a explicat Titus Corlăţean.

În opinia sa, în acest moment, în PSD se regăsesc „tot mai puţini bărbaţi politici”.

„În al doilea rând, trebuie să constat că în PSD-ul de astăzi găsim tot mai puţini bărbaţi politici. Sunt mulţi oameni, în continuare, pregătiţi, de bună calitate, care pot performa şi au performat. Foarte puţini care sunt capabili, doritori şi curajoşi să îşi asume public opiniile pe care le susţin, altfel – pe la colţuri, şuşotit, cu teamă, cu frici de a nu fi vizualizaţi, monitorizaţi. Este o concluzie tristă care arată că, din păcate, PSD-ul nu mai are o viaţă politică democratică vie în partid. Şi asta înseamnă moartea politică a unui partid. Închei practic ciclul de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD, la bine şi la greu. Nu regret existenţa mea în Partidul Social-Democrat în toţi aceşti ani. Ţinem legătura şi sperăm să fie mai bine pentru România în următorii ani, deşi direcţia, aşa cum o văd eu în clipa de faţă, cel puţin în PSD, este mai degrabă descurajantă”, a transmis Corlăţean.

