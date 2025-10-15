POLITICĂ

Deputatul Remus Lăpușan, omagiu fermierilor români de Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești

15 octombrie 20250 commentarii

Deputatul PSD de Cluj, Remus-Gabriel Lăpușan, a susținut miercuri, în plenul Camerei Deputaților, o declarație politică dedicată fermierilor, crescătorilor de animale și producătorilor locali, în contextul Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești, celebrată anual pe 10 octombrie.

Parlamentarul a subliniat importanța recunoașterii muncii celor care contribuie la siguranța alimentară a țării și la păstrarea identității rurale.

„Fermierii, apicultorii, viticultorii și producătorii locali reprezintă temelia agriculturii românești. Prin efortul lor se păstrează legătura dintre om și pământ, iar tradițiile continuă să dea sens comunităților”, a declarat Lăpușan în plen.

Deputatul clujean a vorbit și despre valoarea simbolică și culturală a produselor agroalimentare românești:

„Într-un borcan de miere, într-o bucată de brânză sau într-un vin produs din struguri românești se regăsește munca multor generații și respectul pentru natură. Fără acești oameni, nu am avea nici gustul autentic românesc, nici legătura firească dintre sat și oraș.”

În opinia sa, susținerea producătorilor locali trebuie să devină o prioritate națională.

„România are nevoie de politici publice coerente, care să asigure acces real la piețe, lanțuri scurte de aprovizionare și promovare eficientă a produselor românești. Nu trebuie să exportăm materie primă și să importăm produse finite, ci să valorificăm ceea ce producem aici, acasă.”

Remus Lăpușan a încheiat declarația cu un apel la responsabilitate economică și solidaritate socială:

„Alegerea produselor românești înseamnă bani care rămân în comunitate, sprijin pentru micile afaceri de familie și mai multă siguranță alimentară. Cei care hrănesc România merită nu doar apreciere, ci sprijin concret, constant și onest.”

