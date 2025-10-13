POLITICĂ

Deputatul Remus Lăpușan, după demisia lui Titus Corlățean din PSD: Îi respect decizia. Știe cel mai bine ce are de făcut

13 octombrie 20250 commentarii

Deputatul PSD Remus Lăpușan a reacționat la anunțul privind retragerea lui Titus Corlățean din Partidul Social Democrat, după o activitate de peste două decenii în viața politică.

Domnul Titus Corlățean este o persoană cu experiență politică. Fiecare dintre noi avem dreptul la opinii și puncte de vedere. Nu pot să comentez deciziile unui vechi coleg, respect ceea ce a făcut ca membru PSD, dar domnul Corlățean știe cel mai bine care sunt soluțiile legate de viitorul său politic și nu numai”, a declarat Remus Lăpușan.

Declarația vine la scurt timp după ce Titus Corlățean și-a anunțat public demisia din partid, afirmând că proiectul său de a candida la conducerea PSD nu mai este posibil, în condițiile în care „PSD nu mai are o viață politică democratică vie”.

 

