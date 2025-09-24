POLITICĂ

Deputatul Răzvan Ciortea cere mai multe ore de sport și investiții în școli

24 septembrie 20250 commentarii

Deputatul PSD Răzvan Ciortea lansează un avertisment cu privire la starea de sănătate tot mai precară a copiilor din România și face un apel public către Guvern pentru reforme urgente în domeniul educației fizice și al infrastructurii sportive din școli.

În primul rând, trebuie să creștem semnificativ numărul de ore de educație fizică în școli. Două sau trei ore pe săptămână nu sunt un moft, ci un minim necesar pentru o dezvoltare normală. În al doilea rând, trebuie să investim masiv în infrastructura sportivă. Nu doar în marile orașe, ci și în comune și sate, unde copiii nu au acces nici la o sală de sport, nici la un teren decent”, a transmis deputatul social democrat prin intermediul unei declarații politice susținută în Parlament. Social democratul spune totodată că trebuie să schimbăm și modul în care gândim nutriția în școli. „Nu putem vorbi despre prevenirea obezității dacă elevii noștri au acces neîngrădit la produse pline de zahăr, grăsimi și aditivi, în timp ce fructele, legumele sau mesele echilibrate lipsesc. Avem nevoie de programe de alimentație sănătoasă și de o reglementare strictă a marketingului alimentar destinat copiilor. Mai mult, această luptă nu poate fi câștigată fără educație. Avem nevoie de campanii naționale care să explice părinților și copiilor, dar și profesorilor, de ce mișcarea și alimentația sănătoasă sunt vitale. Nu e vorba doar de o chestiune estetică, de a arăta bine, ci de o problemă de viață și de moarte. Fără educație, fără conștientizare, orice program se va lovi de nepăsare și rezistență”, a transmis Răzvan Ciortea.

Deputatul PSD atrage atenția că școala românească nu reușește să contracareze tendințele alarmante din sănătatea publică, ba chiar le amplifică prin neglijarea educației fizice.

O oră de sport pe săptămână nu salvează o generație România de astăzi se află în fața unei realități care nu poate fi ignorată: copiii noștri sunt din ce în ce mai bolnavi, din ce în ce mai sedentari și, din păcate, din ce în ce mai lipsiți de șansa unei dezvoltări sănătoase. Datele prezentate recent de UNICEF sunt cutremurătoare: procentul copiilor supraponderali aproape s-a dublat în ultimii douăzeci de ani, de la 10% în anul 2000 la 23% în 2022”, spune deputatul. El avertizează că obezitatea infantilă a crescut de la 2% la 9% în aceeași perioadă, considerând că avem în față o problemă de sănătate publică, dar și una socială. „Acestea sunt datele unei realități dure: aproape unul din patru copii din România are probleme de greutate, iar acest lucru înseamnă riscuri crescute de boli cardiovasculare, diabet, afecțiuni osoase și psihologice încă de la vârste fragede. Avem în fața noastră o problemă de sănătate publică, dar și una socială, economică și morală. Este o problemă de sănătate publică pentru că sistemul nostru medical va fi pus sub o presiune uriașă dacă nu acționăm acum preventiv. Este o problemă socială pentru că obezitatea la copii înseamnă stigmatizare, lipsă de integrare, dificultăți emoționale și scăderea încrederii în sine. Este o problemă economică, pentru că o generație bolnavă va fi o generație mai puțin productivă, mai dependentă de sprijinul statului, incapabilă să concureze pe piața europeană a muncii. Și, în același timp, este o problemă morală: ce fel de societate suntem dacă acceptăm ca propriii noștri copii să crească într-un mediu care le compromite sănătatea și viitorul?”, afirmă Răzvan Ciortea.

El mai arată că în liceele din România, elevii fac, în medie, o singură oră de sport pe săptămână în timp ce în alte țări europene, copiii fac două, trei sau chiar patru ore de mișcare la școală. „Rezultatele se văd în sănătatea lor, în nivelul lor de energie, în disciplina de viață și, nu în ultimul rând, în performanța școlară. Să fim sinceri: o oră de educație fizică pe săptămână este o glumă tristă. Nu putem vorbi despre prevenție reală, nu putem vorbi despre un stil de viață activ dacă statul se mulțumește cu această „ofertă”. În plus, multe dintre sălile de sport din școlile noastre sunt insuficiente, subdimensionate sau chiar inexistente, în special în mediul rural. Cum să-i încurajăm pe copii să facă mișcare, când mulți dintre ei nu au unde? Nu putem continua pe acest drum. Este nevoie de o schimbare profundă de paradigmă. PSD consideră că sănătatea copiilor trebuie să devină o prioritate națională și că statul are obligația de a crea condițiile pentru un stil de viață activ și sănătos”, a punctat parlamentarul.

Răzvan Ciortea consideră că responsabilitatea pentru sănătatea generațiilor viitoare nu aparține doar părinților sau profesorilor, ci întregii societăți și, mai ales, statului român.

Nu este doar problema părinților, nu este doar problema medicilor sau a profesorilor. Este responsabilitatea noastră, a tuturor, și mai ales a statului, să oferim condițiile pentru o copilărie sănătoasă. Dacă nu acționăm acum, costurile vor fi uriașe. Vor fi mai mulți copii bolnavi, mai mulți adulți dependenți de medicamente, mai multe cheltuieli pentru stat, mai multe drame personale. Dacă însă acționăm la timp, câștigul va fi uriaș: o generație mai sănătoasă, mai energică, mai productivă, mai capabilă să ducă România acolo unde ne dorim cu toții. De aceea, Guvernul, în special Ministerul Educației și Ministerul Sănătății trebuie să trateze această temă cu toată seriozitatea. Nu este un detaliu, nu este o chestiune secundară, ci una dintre cele mai mari provocări ale prezentului și viitorului. Copiii noștri nu mai pot aștepta. Sănătatea lor trebuie să fie prioritatea noastră absolută”, a arătat deputatul PSD de Cluj.

