Deputatul Radu Moisin: proiectele cu impact major trebuie dezbătute în Parlament, nu impuse prin asumarea răspunderii

20 octombrie 20250 commentarii

Deputatul PNL de Cluj, Radu Moisin, a reacționat la decizia Curții Constituționale privind neconstituționalitatea Legii privind pensiile magistraților asumată de Guvern, subliniind că proiectele cu impact major trebuie dezbătute în Parlament, nu impuse prin asumarea răspunderii.

„Opinia mea este că orice propunere legislativă de mare impact trebuie să îmbrace forma unui proiect de lege care să fie dezbătut în Parlament, unde există și procedură de urgență. În acest fel, pot fi sesizate anumite lipsuri ale proiectului inițiat și pot fi aduse îmbunătățiri, fapt ce nu este posibil în cazul procedurii de asumare a răspunderii guvernamentale”, a declarat Radu Moisin.

În contextul discuțiilor aprinse privind pensiile magistraților, subiect prezent în pachetul de reforme contestat, Moisin a făcut apel la dialog și echilibru.

„În ceea ce privește pensiile magistraților, orice propunere trebuie discutată cu calm și aprofundat, printr-un dialog real cu reprezentanții justiției”, a adăugat deputatul clujean.

