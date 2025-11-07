POLITICĂ

Deputatul Radu Moisin monitorizează lucrările la Autostrada Transilvania

7 noiembrie 20250 commentarii

Deputatul Radu Moisin a transmis, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, ultimele date oficiale privind stadiul lucrărilor la Autostrada A3 Transilvania, ca urmare a răspunsului primit de la Ministerul Transporturilor la o întrebare parlamentară. Proiectul este esențial pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din nord-vestul țării, facilitând legătura între județele Cluj, Sălaj și Bihor și îmbunătățind mobilitatea între Transilvania și frontiera de vest.

Potrivit datelor oficiale, lucrările se desfășoară într-un ritm susținut, cu progrese importante pe fiecare secțiune aflată în execuție:

  • Subsecțiunea 3C2 Chiribiș – Biharia (28,5 km): stadiul fizic al lucrărilor este de 16%, execuția desfășurându-se pe întreaga lungime a subsecțiunii, în avans față de termenul contractual;
  • Secțiunea 3A2 Nădășelu – Mihăiești și Subsecțiunea 3B1 Mihăiești – Zimbor: stadiul fizic 87,70%;
  • Subsecțiunea 3B2 Zimbor – Poarta Sălajului: stadiul fizic 87,20%;
  • Subsecțiunea 3C1 Suplacu de Barcău – Chiribiș: stadiul fizic 61,61%.

Deputatul Moisin a precizat că va continua să monitorizeze evoluția lucrărilor și să informeze cetățenii cu privire la progresul proiectului, subliniind importanța strategică a Autostrăzii A3 pentru județul Cluj și întreaga regiune a Transilvaniei.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Terminalul cargo trebuie să devină o prioritate reală

Csoma Botond (UDMR): Suntem de acord cu reducerea numărului de parlamentari, dar nu la 300

Camera Deputaţilor a respins înfiinţarea comisiei de anchetă privind explozia din Calea Rahovei

Victimele violenței în familie, scutite de taxa pentru divorț și partaj

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.