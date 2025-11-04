POLITICĂ

Deputatul PSD Răzvan Ciortea: România riscă să piardă luptătorii de elită

4 noiembrie 20250 commentarii

România traversează o perioadă în care siguranța națională nu mai este o temă teoretică, ci o realitate care se redefinește în fiecare zi. La granița de nord-est, riscurile sunt tot mai mari, iar întrebarea fundamentală este: suntem cu adevărat pregătiți să ne apărăm?”, afimră deputatul PSD Răzvan-Iulian Ciortea, care a tras un semnal de alarmă privind o problemă de securitate națională gravă: riscul pierderii celor mai valoroși luptători ai Armatei României – trupele de elită pentru operații speciale.

Într-o perioadă de instabilitate regională și incertitudine geopolitică, Ciortea subliniază că forțele speciale române, acea categorie restrânsă de militari care reprezintă vârful de pregătire al Armatei României, sunt în pericol de a pleca din sistem. Și nu din cauza lipsei de curaj sau vocație, ci din cauza condițiilor de muncă precare și a lipsei de recunoaștere din partea statului român.

Generalul (r) Marius Crăciun, unul dintre fondatorii Forțelor pentru Operații Speciale, este una dintre vocile respectate care a avertizat asupra acestei probleme. Potrivit acestuia, militarii de elită aleg să părăsească armata din cauza salariilor modeste, a incertitudinii legate de viața după trecerea în rezervă și a lipsei unui sistem de sprijin pentru familii și pentru recuperarea celor care au fost uziți în misiuni de lungă durată.

România nu își poate permite o astfel de pierdere. Formarea unui luptător de elită durează ani de zile, presupune resurse semnificative și experiență acumulată în misiuni reale, care nu pot fi înlocuite peste noapte. Fiecare plecare reprezintă o pierdere considerabilă de experiență, încredere și capacitate de reacție”, a subliniat Răzvan Ciortea.

Problema este una care afectează și tineretul român, care, din păcate, nu mai vede carierele din domeniul apărării ca o opțiune atractivă. „Nu pentru că tinerii nu sunt patrioți, ci pentru că statul român recompensează modest pe cei care își pun viața în pericol, în timp ce alte sectoare ale administrației publice beneficiază de venituri și privilegii disproporționate.”

Aceasta este o problemă care nu mai poate fi ignorată ca o chestiune administrativă sau socială – este o chestiune de securitate națională, afirmă deputatul PSD. O armată puternică nu se construiește doar prin achiziții de echipamente moderne, ci prin oameni bine pregătiți, respectați și motivați.

Ciortea face un apel urgent către autoritățile guvernamentale și politice din România pentru a adopta măsuri de protejare și sprijinire a celor mai valoroși membri ai Armatei României. Aceste măsuri trebuie să includă: creșterea salariilor, sprijin pentru familiile celor dislocați, locuințe de serviciu, asistență medicală și psihologică pentru militarii care au fost expuși la riscuri mari, precum și programe de reintegrare după trecerea în rezervă.

De asemenea, Ciortea subliniază necesitatea restabilirii unui dialog onest și continuu între politicieni și structurile militare. „Problemele armatei nu pot fi tratate ca pe o chestiune contabilă. Este nevoie de un dialog deschis, bazat pe realitățile din teren, care să conducă la decizii fundamentate, nu la iluzii birocratice.”

În final, deputatul PSD face un apel la o schimbare de mentalitate. „Militarii de elită nu sunt simpli angajați ai statului, ci resurse strategice fundamentale pentru securitatea națională. Este esențial să înțelegem că pentru a construi o apărare solidă, trebuie să investim în oameni, nu doar în tehnică.”

Ciortea încheie apelul său cu un mesaj ferm către autoritățile guvernamentale și parlamentare: „România are nevoie de o armată respectată și puternică. Acești oameni sunt baza scutului care ne protejează. Fără ei, niciun plan de apărare nu mai are sens.”

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Abrudean condamnă apropierea PSD de AUR

Legea care poate salva Parcul Apuseni

Noul guvern de la Chișinău a trecut de votul parlamentului

Blocajele financiare din PNRR pun în pericol proiectele şi capitalul românesc din construcţii

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.