POLITICĂ

Deputatul PSD Răzvan Ciortea: Reforma administrației nu se face cu toporul!

10 septembrie 20250 commentarii

Deputatul social democrat Răzvan Ciortea trage un semnal de alarmă cu privire la modul în care este abordată, în ultimele săptămâni, reforma administrației publice. Potrivit parlamentarului clujean, întreaga discuție a fost redusă, în mod periculos, la procente de concedieri, fără o analiză reală asupra nevoilor locale sau a specificului fiecărei comunități.

În ultimele săptămâni, reforma administrației a fost redusă, în mod intenționat, la un singur cuvânt: concedieri. Se aruncă procente la televizor, se flutură cifre fără fundament, ca și cum modernizarea statului ar putea fi măsurată în tăieri brutale de posturi. Aceasta nu este reformă, ci improvizație contabilă. Și este periculoasă! Reforma administrației nu se face cu toporul. România reală nu înseamnă grafice desenate la București. România reală înseamnă sate și orașe unde câțiva funcționari duc în spate contabilitatea, urbanismul, asistența socială. Dacă îi dai afară după un algoritm absurd, comunități întregi rămân paralizate”, a transmis Răzvan Ciortea. El spune că PSD propune o cale responsabilă, echilibrată, ancorată în realitatea din teren. „Reducerea personalului trebuie să fie graduală, etapizată și evaluată din șase în șase luni, pentru a corecta derapajele. În comunele mici trebuie garantat un minim de 8–10 funcționari, altfel primăriile pur și simplu dispar. În schimb, orașele mari și județele dezvoltate pot avea ținte raportate la populație. Asta înseamnă reformă inteligentă, nu dictată de procente arbitrare. În paralel, digitalizarea trebuie accelerată. Nu reducem personal doar pe hârtie. Trebuie să simplificăm birocrația și să oferim servicii mai bune cetățenilor. Abia atunci, natural, aparatul administrativ se poate subția. Și da, cifrele vehiculate public s-au schimbat de patru ori într-o singură săptămână! Ce dovadă mai clară vrem că discuția e fragilă, că nu există o bază solidă de date? Dacă reducem la întâmplare, riscăm să facem economii pe hârtie la cheltuieli de personal, dar să le plătim dublu pe bunuri și servicii. Asta nu e reformă, e auto-sabotaj!”, afirmă deputatul.

El spune că nu se poate tăia la fel peste tot pentru că administrațiile locale nu sunt trase la xerox. „De aceea îi spunem domnului Bolojan și celor care vin cu ideea reducerii liniare de 45%: opriți-vă! Nu poți tăia la fel peste tot, pentru că administrațiile locale nu sunt trase la xerox. Unele au servicii publice cu personal propriu, altele le-au externalizat. Trebuie o analiză pe fiecare UAT, pe fiecare zonă, altfel blocăm instituții întregi. Să luăm exemplul județului Cluj. Acolo sunt comune care funcționează cu 6, 9 sau 12 angajați. Să vii și să le mai tai din organigrame este un act de cinism. Cum să pretinzi rezultate și servicii de calitate într-o primărie cu 6 oameni care fac și contabilitate, și taxe, și urbanism, și asistență socială? Oamenii aceia fac deja imposibilul. Dacă mai tai și de acolo, nu mai faci reformă, ci distrugi administrația locală. Reforma este necesară, dar trebuie făcută cu cap, nu cu toporul”, a explicat deputatul arătând că reforma înseamnă criterii obiective, diferențiere, digitalizare și eficiență. „Tot restul sunt doar improvizații periculoase și exerciții de imagine pe spinarea cetățenilor”, a punctat Răzvan Ciortea.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

2024, cel mai bogat an din istoria partidelor politice

Bolojan, contrazis de purtătoarea de cuvânt

Abrudean schimbă legea pentru Parcul Natural Apuseni

Președinția REPER merge la…Cluj

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.