Deputatul Ovidiu Cîmpean: Reforma companiilor de stat înseamnă mai mult respect pentru banii românilor

1 septembrie 20250 commentarii

Reforma companiilor de stat a fost anunțată ca o măsură necesară pentru eficientizarea cheltuielilor publice și eliminarea privilegiilor nemeritate din structurile administrative. Deputatul liberal clujean Ovidiu Cîmpean susține această reformă și afirmă că este un pas important „pentru a arăta respect față de banii românilor care muncesc din greu și plătesc taxe”.

Printre măsurile propuse se numără reducerea numărului de membri în consiliile de administrație de la 7 la maximum 3 sau 5, în funcție de dimensiunea și complexitatea instituției. Potrivit datelor furnizate, vor fi desființate 184 de posturi din CA-uri centrale și peste 1.000 din cele locale.

Un alt punct important al reformei vizează plafonarea indemnizațiilor: acestea vor fi limitate la maximum două salarii medii brute, în timp ce pentru directorii executivi se reduc cu 50% (fixe) și până la 71% (variabile). În cazul membrilor CA din 20 de regii și societăți comerciale, scăderile ajung la 48%.

Reforma promite și o selecție profesională a conducerii. Candidații pentru funcții de conducere vor fi evaluați pe baza unor criterii de performanță clare, iar salariile vor fi corelate cu rezultatele obținute.

Economii estimate: ROMATSA – scădere cu 78% a indemnizațiilor variabile pentru directori; ROMGAZ – reducere cu 63% la indemnizațiile variabile; Hidroelectrica & Nuclearelectrica – tăieri de 38% pentru CA; Transelectrica – scăderi de 30% la directori și 43% la CA.

„România are nevoie de reguli drepte, nu de privilegii. Reforma aceasta reduce risipa și impune respect față de banul public”, a declarat deputatul Ovidiu Cîmpean.

 

