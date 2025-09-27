POLITICĂ

Deputatul clujean Răzvan Ciortea, observator OSCE la alegerile de peste Prut: O Moldovă mai puternică, tot mai aproape de Europa

27 septembrie 20250 commentarii

Deputatul PSD de Cluj Răzvan Ciortea, participă în calitate de observator al Adunării Parlamentare a Organizației de Securitate și Cooperare Europeană la monitorizarea alegerilor legislative din Republica Moldova, ce au loc în duminică, 28 septembrie. Alături de secretarul general al Adunării Parlamentare a OSCE, Roberto Montella, parlamentarul român a transmis un mesaj de susținere pentru procesul democratic de peste Prut.

Răzvan Ciortea a ținut să remarce faptul că la sosirea la Chișinău a găsit o „Moldovă” care începe tot mai mult să semene cu țările europene și care este implicată într-un proces accelerat de democratizare.

Astăzi, împreună cu prietenul meu Roberto Montella, secretarul general al Adunării Parlamentare a OSCE, și cu alți colegi parlamentari europeni, ne aflăm în Republica Moldova, care trece prin cel mai important scrutin electoral din istoria sa. Am găsit o Moldovă mult mai puternică decât o știam, o Moldovă care începe tot mai mult să semene cu țările europene. O țară implicată într-un proces accelerat de democratizare”, a declarat Răzvan Ciortea.

Deputatul a subliniat că pentru ca acest parcurs să continue, Moldova are nevoie de două lucruri esențiale: continuitate și liniște.

„Le urăm fraților noștri de peste Prut mult succes în drumul lor spre integrarea europeană”, a adăugat Ciortea.

La rândul său, secretarul general al OSCE, Roberto Montella, a subliniat importanța prezenței observatorilor internaționali la procesul electoral de duminică.

Munca ta (Răzvan Ciortea-n.n) și a celorlalți observatori este foarte importantă. Sunt peste 100 de membri ai parlamentelor din diverse țări care sunt aici pentru a fi martori ai unui proces democratic semnificativ. Sperăm ca duminică totul să se desfășoare lin și calm , iar cetățenii Republicii Moldova să se poată bucura de o zi frumoasă, o zi în care se pot bucura de democrație și de dreptul de vot. Doresc o zi frumoasă Moldovei”, a transmis secretarul general al Adunării Parlamentare a OSCE.

Alegerile din Republica Moldova sunt considerate un test major pentru direcția democratică și europeană a țării, într-un context regional marcat de tensiuni geopolitice și eforturi de destabilizare.

 

Rămânerea pe calea europeană sau orientarea către Rusia – aceasta este alegerea pe care trebuie să o facă duminică cetăţenii Republicii Moldova, chemaţi să-şi desemneze reprezentanţii în parlament.

În total, 23 de partide politice, dar şi candidaţi independenţi, concurează pentru cele 101 locuri din parlamentul de la Chişinău.

 

