Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean anunță modificarea Legii 350: Finanțări multianuale pentru ONG-uri și proiecte culturale

1 septembrie 20250 commentarii

Deputatul PNL de Cluj, Ovidiu Cîmpean, spune că în noua sesiune parlamentară are în plan să modifice Legea 350/2005 privind finanțările nerambursabile astfel încât să se permită posibilitatea de a finanța proiecte multianuale, pentru ca ONG-urile și comunitățile locale să își poată planifica mai bine activitatea și să dezvolte proiecte pe termen lung.

Demersul deputatului liberal are loc după ce, în această primăvară, s-a dorit renunțarea la regulamentul de alocare de fonduri pentru ONG-uri din domeniul cultural întocmit în baza Legii 350 din 2005 și adoptarea unui alt regulament în baza Ordonanței 51 din 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare din fonduri nerambursabile a proiectelor culturale. Mai mulți ONG-iști au cerut ca proiectele culturale să fie evaluate și aprobate în baza Ordonanței 51 din 1998 iar proiectele sociale, de tineret și de mediu să fie aprobate în baza Legii 350 din 2005.

Miza ong-iștilor

În documentul transmis Primăriei și care a fost semnat de mai multe organizații dar și de instituții de cultură se arăta că solicitarea de aplicare a unui regulament pentru alocarea de finanțări pentru sectorul cultural pe baza OG 51/1998 are la bază necesitatea unei îndreptării juridice. Nu ai că raportarea la OG 51 ar fi fost în afara legii.

Ordonanța 51 din 1998 nu a fost niciodată aplicată în materie de bugete locale până prin 2022-2023 când un grup din USR abonat la fonduri publice prin diverse ONG -uri s-a gândit să acceseze și rezervorul consistent al bugetelor locale.

Numai că alocarea de fonduri după un regulament întocmit în baza Ordonanței 51 din 1998 era nelegală, iar la un eventual control al Curții de Conturi putea constata că acest act normativ nu se poate aplica deoarece Legea 350 din 2005 îl derogă.

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale este lege generală în raport cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

În sensul că se referă la finanțarea culturii din toate bugetele iar Legea 350 din 2005 este specifică bugetelor locale.

Lex specialia generalibus derogant”

Iată ce se găseşte în ordonanţa: „Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale stabileşte şi reglementează CADRUL GENERAL cu privire la acordarea de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor sau acţiunilor culturale”. Încă o expresie: „Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 – cadrul legal general pentru finanțările nerambursabile de proiecte culturale”. Prin urmare, însuşi legiuitorul defineşte ordonanţa ca reprezentând “lege generală”, de la care legi special derogă. Deci Legea nr. 350/2005 e nu numai lex posteriori, ci şi lex specialia, faţă de Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998, iar „lex specialia generalibus derogant”. Prin urmare, finanţarea din bugetul local pentru cultură trebuia menţinută ca fiind în baza Legii nr. 350/2005.

În final, la dezbaterea în deliberativul local a regulamentului întocmit pe baza Ordonanței 51 din 1998, aleșii locali au respins proiectul, ceea ce a făcut ca alocările de fonduri nerambursabile să fie făcute în continuare la Cluj-Napoca pe baza Legii 350/2005.

În contextul dezbaterilor care au avut loc atunci s-a concluzionat că e nevoie ca legislația în vigoare, respectiv Legea 350 din 2005, trebuie modificată pentru a răspunde la noile realități și la dinamica activității din sectorul cultural.

Deputatul PNL de Cluj, Ovidiu Cîmpean a ținut cont de propunerile ong-iștilor iar acum anunță că că va iniția un proiect de lege astfel încât finanțarea de proiecte să poată fi asigurată multianual, pentru ca ONG-urile și comunitățile locale să își poată planifica mai bine activitatea și să dezvolte proiecte pe termen lung.

Energie la preț corect

Liberalul a precizat că va mai acționa în noua sesiune parlamentară pentru a se asigura energia la preț corect. Voi susține constituirea comunităților de energie, astfel încât grupuri de cetățeni, asociații de locatari sau autorități locale să poată produce și folosi împreună energie verde”, spus deputatul. O altă prioritate vizează simplificarea procedurilor pentru proiectele de investiții.–„Propun un cadru unitar, astfel încât regulile privind avansurile și decontările să fie aceleași pentru toate investițiile publice, indiferent dacă sunt finanțate din bugetul național, PNRR sau alte fonduri europene”, spune Ovidiu Cîmpean. Totodată, el a arătat că la capitolul sănătate va susține programe de prevenție oncologică și programe de vaccinare extinse, pentru ca fiecare familie să aibă acces la servicii medicale moderne și echitabile.

„Pentru sănătatea clujenilor voi susține cu toată forța realizarea marilor proiecte de investiții în sănătate: Spitalul Regional de Urgență, Spitalul Pediatric Monobloc și Centrul integrat de transplant. Clujul merită spitale moderne, cu dotări de ultimă generație, care să răspundă nevoilor pacienților din întreaga Transilvanie”, afirmă parlamentarul. „Voi susține educația digitală (profesori și elevi) și voi acorda sprijin pentru after-school-uri, ca să reducem abandonul școlar și să pregătim copiii pentru viitor. La capitolul orașe verzi și curate voi acționa pentru sprijinirea Hub-uli M100 și voi căuta soluții de finanțare dedicate reducerii poluării și creșterii calității vieții în marile orașe”, a menționat Ovidiu Cîmpean.

Totodată, deputatul clujean spune că va urmări îndeaproape pregătirea proiectului strategic „Trenul de mare viteză și va cere de la Ministerul Transporturilor jalone clare, cu termene precise, astfel încât România să nu mai piardă timp și șanse pentru o rețea feroviară modernă și eficientă.

Mobilitatea Clujului și fondurile europene sunt alte preocupări ale deputatului în această sesiune parlamentară. „Voi sprijini marile proiecte de infrastructură de transport ale Clujului: centura metropolitană, metroul, trenul metropolitan și dezvoltarea Aeroportului Internațional „Avram Iancu”. Aceste investiții sunt vitale pentru conectivitatea și dezvoltarea sustenabilă a întregii regiuni. PNRR și fonduri europene – susțin legile care aduc banii europeni mai repede în comunități și care sprijină proiecte verzi, esențiale într-o lume afectată de schimbările climatice.

În plus, voi sprijini Guvernul în Parlament pentru adoptarea pachetelor de reformă. Sunt reforme dificile, dar fără ele România nu poate merge mai departe.

Cred în munca serioasă, în dialog și în soluții reale. Știu că așteptările sunt mari și tocmai de aceea rămân cu gândul la comunitatea din Cluj și la toți cei care și-au pus încrederea în mine”, a punctat deputatul Ovidiu Cîmpean.

Cosmin PURIȘ

