POLITICĂ

Deputatul AUR Alin Coleșa, reacție dură după decizia CCR privind pensiile speciale: „Faliment de țară. Guvernul trebuie să plece!”

21 octombrie 20250 commentarii

Deputatul clujean Alin Coleșa (AUR) critică dur decizia Curții Constituționale a României de a declara neconstituțională legea privind reformarea pensiilor speciale ale magistraților, adoptată prin angajarea răspunderii guvernului.

„CCR a declarat neconstituțională singura lege bună din cele adoptate prin răspundere guvernamentală – cea prin care, încet-încet, sistemul judecătoresc ar fi încetat să mai fie o castă. Iar asta ar fi dus, în timp, la independența reală a acestuia”, susține parlamentarul AUR.

Acesta afirmă că decizia Curții ar evidenția „falimentul de țară” în care s-ar afla România, nu doar financiar, ci și instituțional.

Coleșa consideră motivul invocat de CCR – lipsa avizului de la Înalta Curte de Casație și Justiție – ca fiind unul fals.

„Avizul ICCJ este consultativ și opțional. Legea poate fi adoptată și fără el. Practic, în foarte multe cazuri, legiuitorul nici nu îl solicită sau nu așteaptă emiterea lui. Totul a fost o regie. Și votul acela strâns de 5 la 4… Toți judecătorii CCR sunt numiți de PSD, PNL și UDMR. Dacă voiau, scorul era 9 la 0. Au încercat doar să creeze impresia unei dezbateri reale”, a declarat deputatul.

Parlamentarul clujean susține că împărțirea pachetului de reforme asumate de guvern în mai multe legi a fost calculată dinainte, cu scopul de a „sacrifica” doar componenta legată de justiție și pensii speciale.

„E evident că toate celelalte asumări – taxe, impozite, concedieri – vor fi declarate constituționale. CCR, în această formulă, nu mai apără Constituția, ci interese politice, comerciale și de castă contrare poporului român”, a mai spus Alin Coleșa.

În opinia sa, decizia CCR trebuie să fie urmată de demisia guvernului condus de Marcel Ciolacu.
„Primul-ministru a declarat că va pleca dacă reforma nu este realizată. Legea a picat. E timpul să plece”, a conchis deputatul AUR.

