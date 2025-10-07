EDUCAȚIE

Departamentul de Sănătate Publică al UBB celebrează 20 de ani de activitate

7 octombrie 20250 commentarii

Departamentul de Sănătate Publică al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) organizează joi, 09 octombrie 2025, în intervalul 09:00-14:00, la Auditorium Maximum, evenimentul „Sănătate Publică pentru toți”, care marchează două decenii de activitate, informează reprezentanții UBB într-un comunicat de presă.

Evenimentul va reuni actuali și foști membri ai departamentului, absolvenți, studenți, reprezentanți ai administrației publice, mediului academic, ONG-urilor și mass-media, într-un spațiu de dialog și reflecție asupra evoluției sănătății publice între anii 2005 și 2025. „Pe data de 9 octombrie vom celebra la Cluj-Napoca impactul, inovația și dedicarea care au definit activitatea Departamentului de Sănătate Publică în dezvoltarea serviciilor și politicilor de sănătate publică din anul 2005 până în prezent”, declară conf. univ. dr. Marius-Ionuț Ungureanu, directorul Departamentului de Sănătate Publică, potrivit comunicatului. Programul va include paneluri tematice, prezentări ale alumni, precum și celebrarea fondatorilor și echipei departamentului. În cadrul sesiunii de networking, participanții vor fi invitați să contribuie la „Peretele Sănătății Publice din viitor”, o inițiativă menită să adune idei, angajamente și viziuni pentru următorul deceniu. „Scopul evenimentului este de a inspira noua generație de profesioniști în sănătate publică, de a consolida colaborarea între mediul academic și cel profesional și de a sublinia rolul esențial al sănătății publice în construirea unei societăți mai echitabile și mai reziliente. Departamentul de Sănătate Publică are ca scop formarea și dezvoltarea competențelor profesionale și științifice necesare specialiștilor în domeniul sănătății publice, capabili să analizeze și să gestioneze determinanții sănătății la nivel populațional. Misiunea departamentului este de a promova sănătatea și bunăstarea comunităților prin educație academică de înaltă calitate, cercetare interdisciplinară și colaborare instituțională, contribuind la elaborarea și implementarea politicilor publice bazate pe dovezi”, se arată în comunicat.

T.S.

