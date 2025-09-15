SPORT

Demisionează Cristian Balaj de la CFR Cluj? Mandorlini are încă susținerea patronului

15 septembrie 20250 commentarii

Cristian Balaj ia în calcul demisia din funcția de președinte al echipei din Gruia. Oficialul CFR-ului invocă evoluția și rezultatele vișiniilor din acest sezon.

„Am vorbit cu domnul Varga după eșecul de la Hacken. Iau în calcul serios să renunț. Chiar nu am timp de nimic, e greu, frustrant, obositor. M-am trezit că am luat și cartonaș roșu pentru că am cerut al doilea galben la meciul cu FCSB. Vedeți, și când vorbesc de arbitraj încerc să fiu cât se poate de civilizat.

Este mult prea frustrant să te chinui, să te implici, să ai multe de făcut și să nu ți se întoarcă rezultate. Vorbind și cu voi ajungem la concluzia că CFR este mai bună decât sezonul trecut.

Este greu să părăsești la greu un om care a băgat atâtea zeci de milioane de euro în fotbal. De asta am rămas, dar îmi e din ce în ce mai greu. Fără sprijinul domnului Varga nu avem cum să reușim. Ăsta a fost motivul pentru care nu am plecat. Chiar nu merită Neluțu Varga. Și dacă îți cere ceva cu jumătate de gură, nu-l poți refuza. Îmi este din ce în ce mai greu”, a declarat Balaj, conform fanatik.ro.

CFR Cluj, vicecampioana României din sezonul trecut, are un start dezastruos de campionat și este pe loc de baraj: doar 7 puncte acumulate în 9 etape. Echipa condusă în acest moment de Andrea Mandorlini a câștigat un singur meci, în prima etapă cu Unirea Slobozia, scor 2-1.

De asemenea, formația din Gruia a pierdut Supercupa României în fața celor de la FCSB, și a fost eliminată rușinos din cupele europene de către Hacken, 3-7 la general.

Mergem înainte cu Mandorlini!”

În ce privește soarta lui Andrea Mandorlini pe banca feroviarilor, patronul CFR-ului e ferm:  „Nu este nimic adevărat. Mergem înainte cu Mandorlini”, a declarat patronul echipei, pentru ProSport.

Andrea Mandorlini are doar trei partide pe banca „vișiniilor”, în noul său mandat. A câștigat returul cu BK Hacken (1-0) și a remizat cu FCSB (2-2), înainte de egalul cu Metaloglobus.

Varga are motive să nu ia în considerare ăncă evoluția modestă a echipei și rezultatul slab de la meciul cu Metaloglobus. Încă nu a avut șansa să vadă la lucru „noul CFR”, care să aibă în teren starurile aduse în această perioadă. Kurt Zouma și Islam Slimani s-au antrenat separat, în timp ce restul colegilor lor erau plecați în deplasarea pentru meciul cu Metaloglobus.

Neluțu Varga abia așteaptă să-i vadă la lucru pe cei doi, care ar putea debuta în etapa viitoare, la meciul cu UTA. „Așa mi-am dorit întotdeauna, să am o echipă cu fotbaliști mari. M-a ajutat Silvestre, pentru că altfel nu poți să convingi astfel de jucători. Nu vin în România. Și nu este vorba de bani”, a mai spus finanțatorul echipei din Gruia.

Etapa viitoare, CFR Cluj va juca, în Gruia, cu UTA Arad, de la ora 18.15.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

FOTO | Rezultate de excepție ale atleților clujeni la naționalele de alergare pe șosea

Legendarul paralimpic al României, Alexander Peev, onorat acasă la Cluj-Napoca

CFR Cluj, o nouă dezamăgire. Feroviarii n-au trecut nici de Metaloglobus, ultima clasată în SuperLigă

Atlet de la CSM Cluj Napoca câștigă aurul la Oradea cu un timp excelent

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.