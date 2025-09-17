ADMINISTRAȚIE

Delegație din Ucraina în vizită la Prefectura Cluj

17 septembrie 20250 commentarii

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a primit marți, vizita unei delegații oficiale din Ucraina, în cadrul unei întâlniri ce a avut loc la sediul Instituției Prefectului. Scopul întrevederii a fost întărirea dialogului bilateral româno-ucrainean și consolidarea cooperării în contextul conflictului militar din țara vecină.

Delegația ucraineană a fost condusă de Vasile Ruscovan, Consul Onorific al Ucrainei la Cluj-Napoca, care are în responsabilitate și județele Arad, Brașov, Timiș și Maramureș. Alături de acesta s-au aflat docent dr. Prilipko Serghei, director adjunct al Administrației de Stat pentru Afaceri din Ucraina, și prof. dr. Mikola Poichuk, reprezentant al Universității de Stat „Taras Șevcenko” din Kiev – una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Ucraina.

Discuțiile au vizat în principal evoluțiile recente ale războiului din Ucraina și impactul acestuia asupra populației civile, asupra structurilor administrative și asupra sistemului educațional. O componentă esențială a dialogului a fost sprijinul constant oferit de județul Cluj refugiaților ucraineni.

„Clujul rămâne un partener de încredere și un spațiu al incluziunii și sprijinului. Ne preocupă constant integrarea cât mai firească a refugiaților ucraineni în viața comunității, prin măsuri concrete și colaborare strânsă între instituțiile statului și organizațiile neguvernamentale”, a declarat prefectul Maria Forna.

În județul Cluj se află, în prezent, aproximativ 6.850 de cetățeni ucraineni, majoritatea beneficiind de sprijin în cadrul unor programe speciale de integrare: locuințe temporare, acces la servicii medicale, consiliere psihologică, educație pentru copii, cursuri de limba română și sprijin pentru accesul pe piața muncii. Totodată, mai multe unități de învățământ din județ și-au deschis porțile pentru elevi și studenți din Ucraina.

În cadrul întâlnirii s-au abordat și perspective de colaborare bilaterală în domeniile educației, administrației publice și asistenței sociale. Părțile au exprimat dorința de a dezvolta proiecte comune și schimburi de bune practici între instituțiile românești și cele ucrainene.

La finalul întrevederii, oficialii au subliniat importanța menținerii unui dialog deschis și activ, pentru a gestiona cât mai eficient provocările umanitare generate de contextul geopolitic actual și pentru a consolida relațiile de cooperare între cele două țări.

