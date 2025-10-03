SPORT

Debut în campionat pentru baschetbalistele de la U Cluj

3 octombrie 20250 commentarii

Echipa de baschet feminin a Universității Cluj va debuta sâmbătă în noul sezon, contra celor de la CS Agronomia București.

Lauryn Taylor, una dintre jucătoarele de bază ale clujencelor, a transmis un mesaj de încurajare înaintea partidei: „Sunt foarte entuziasmata de meciul de deschidere, deoarece îl văd ca pe o oportunitate pentru echipa noastră de a crește împreună și de a câștiga! Acest meci va ajuta la stabilirea tonului sezonului nostru și sper să reușim să obținem prima victorie a sezonului, astfel încât să putem construi de acolo!”

Disputa va avea loc de la ora 11.00, în Sala Sporturilor ,,Horia Demian”.

