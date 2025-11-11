INTERNE

De ziua lor, veteranii din teatrele de operații și-au omagiat confrații, căzuți la datorie

11 noiembrie 20250 commentarii

Veteranii clujeni din teatrele de operații au sărbătorit marți, 11 noiembrie 2025, de ziua lor, printr-o ceremonie militară, desfășurată în fața troiței din cazarma Regimentului 50 Rachete Antiaeriene „Andrei Mureșianu” din Florești. Totodată, cei prezenți la eveniment, reprezentanții regimentului din Florești, președintele Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități (AMVVS) filiala Cluj, locotenent colonel în rezervă Sandu Costel, vicepreședintele AMVVS filiala Cluj, plutonier adjutant principal în rezervă Casian Fărcaș, reprezentanți ai Asociației Veteranilor de Război Cluj, militari activi și în rezervă, au păstrat un moment de reculegere pentru militarii căzuți la datorie în teatrele de operații.

Doi militari clujeni uciși

În judetul Cluj, sunt doi militari care au murit în misiune, ambii din Dej. maiorul Iuliu Vasile Unguraș și căpitanul Tiberu Petre. Tot în județul Cluj, sunt aproximativ 18 militari care au fost răniți în misiune dintre care cinci militari sunt din orașul Cluj-Napoca (răniți în Afganistan) iar restul fiind din Dej și Turda. La nivel național, aproape 40 de militari români și-au pierdut viața în timp ce-și desfășurau misiunile în Kosovo (un militar), în Bosnia (doi militari) în Irak (trei militari) și în Afganistan (30 de militari români). Cele mai importante misiuni ale militarilor veterani clujeni au fost în Afganistan, Irak, Kosovo, Bosnia-Herțegovina, Albania, în Africa, Angola și Somalia. În prezent, există militari în teatre de operații în Bosnia și Kosovo, în Republica Central Africană și în Polonia, unde activează o grupare puternică de forțe aliate NATO pentru pregătirea apărării flancului estic în lupta antiaeriană. De aceea, acolo, inclusiv noi, din județul Cluj, generăm forțe cu Batalionul Ghepard de la Turda. Am avut militari inclusiv în Geogia, Nepal, fiind misiuni individuale care făceau parte dintr-un grup de lucru al ONU”, a precizat veteranul Casian Fărcaș.

Dejul cu cei mai mulți militari în misiuni

În prezent, AMVVS filiala Cluj are în evidențe un număr de 154 de veterani din teatre de operații. În județ, mai există filiala de la Turda, cu 80 de veterani din teatre de operații și cea de la Dej, unde există aproape 500 de veterani. Unitatea militară de la Dej, din Dealul Florilor, este cea binecunoscută ca și „Dragonii Transilvani” care au executat o mulțime de misiuni în teatre de operații din Africa, în Angola, în Balcani, în Kosovo și Bosnia, în Irak și Afganistan. Numărul mare de militari veterani de la Dej se explică prin faptul că batalionul de la Dej a făcut parte din batalioanele operative care executau misiuni în teatre de operații”, a spus plt. adj. pr. în rez. Casian Fărcaș.

La nivel național, numai în Afganistan au acționat în jur de 45.000 de militari români, o parte dintre aceștia participând la mai multe misiuni. Este și cazul veteranului clujean Casian Fărcaș: „Unii au repetat misiunile. Am fost în Afganistan patru serii a câte șase luni, deci doi ani din viață am fost în Afganistan. Și încă doi ani deoarece șase luni durează pregătirea misiunilor, înainte să intri în teatru de operații. Șase luni arei plecat de acasă după care mergeai în misiune alte șase luni, în teatrul de operații, practic, legat este un an de zile. Familia se descurca prin forțe proprii, mai ales când întâmpina anumite greutăți”.

A pictat biserica militarilor români din Irak

Casian Fărcaș este veteranul clujean cu cele mai multe misiuni la activ, dar este pasionat și de pictură, lucrările lui înfrumusețând interiorul multor unități militare, inclusiv al bisericii din lemn, construită de militarii români în Irak: „Șase misiuni, patru în Afganistan, una în Irak, și una în Kosovo. În Irak am satisfacția că am și pictat biserica de lemn construită de noi militarii care, ulterior, a fost mutată, acum fiind biserica militară din garnizoana Craiova. Fac pictură decorativă, de altfel toate unitățile din județul Cluj și Bistrița au lucrări de-ale mele pe pereți. Batalionul „Leii Aurii” de la Arad are o troiță pe care am făcut-o în Afganistan, în zece zile am realizat-o. Nu demult am fost la unitate, m-au invitat să mă duc. Au instalat-o chiar lângă tribuna oficială, pe platoul unității.

De Crăciun, acțiuni caritabile pentru veteranii de război

Anul acesta de Paști, membrii (AMVVS) filiala Cluj au donat persoanelor în vârstă de la un cămin de bătrâni din Cluj-Napoca produse tradiționale, precum ouă roșii și cozononaci, dar și alimente neperisabile necesare preparării mâncării la bucătărie. În această vară, veteranii au organizat o campanie umanitară, constând în produse alimentare și haine, pentru persoanele aflate în îngrijire la Mănăstirea Dumbrava. O acțiune importantă a fost maratonul Rotarun realizat în colaborare cu Primăria municipiului Cluj-Napoca și Rotary Internațional, banii strânși în urma evenimentului caritabil, fiind donați contruirii Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor”. În afară de acțiunile umanitare, veteranii desfășoară acțivități în școli prin care promovează cariera militară, împărtășindu-le copiilor din experiențele trăite. De Crăciun 2025, veteranii clujeni intenționează să inițieze o campanie de colectare de alimente și vor oferi cadouri familiilor militarilor răniți în teatrele de operații. De asemenea, cu sprijinul Asociației Veteranilor de Război Cluj-Napoca, veteranii din teatrele de operații îi vor vizita pe cei 21 de veteranii clujeni de război cărora le vor acorda cadouri constând în alimente și produse tradiționale, specifice sărbătorilor de iarnă. Important de precizat este faptul că toate inițiativele veteranilor sunt realizate din fondurile proprii ale Asociației.

Militarul rănit, un apărator al veteranilor

Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități (AMVVD) are sediul central la București și încă 72 de filiale din care două sunt în afara țării, în Germania și Statele Unite. Președintele AMVVS este Marius Apostol, un militar rănit în Afganistan, care are peste 30 de operații. Acesta a dus o luptă neobosită cu politicienii și a reușit să obțină drepturile veteranilor din teatre de operații prin legea 168 din anul 2020. Eram singura țară, membră NATO, care nu-și recompensa militarii veterani cu o indemnizație. În urma legii amintite, la trecerea în rezervă a militarului se acordă 1.000 RON, iar pe timpul cât este activ se acordă 575 lei. Tot prin această lege s-a instituit ca data de 11 noiembrie să devină „Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații”, aceasta având o semnificație aparte pentru Armata României la data de 11 noiembrie 2003, căzând la datorie sublocotenentul p.m. Iosif Silviu Fogarași, primul militar român decedat în teatrul de operații din Afganistan”, a spus veteranul Casian Fărcaș.

Tia SÎRCA

