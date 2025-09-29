EXTERNE

De ce sunt americanii obsedați de cazul Jeffrey Epstein? Răspunsul ar putea fi găsit într-un nou documentar, ”Predators”

29 septembrie 20250 commentarii

 ‘Predators’ (‘Prădători’), explică fascinația exercitată de vânătoarea de pedofili desfășurată în anii 2000 de emisiunea TV de tip reality-show ‘To Catch A Predator’, informează AFP.

Acel program al postului NBC atrăgea infractori sexuali în case echipate cu camere ascunse, unde aceștia sperau să întrețină relații sexuale cu minori, dar ajungeau să fie confruntați de prezentatorul emisiunii, fiind arestați apoi de Poliția americană.

‘Era un amestec incredibil de ‘schadenfreude’ (sentiment de satisfacție resimțit în fața nenorocirii altora – n.red.) și de oroare. Nimeni nu mai văzuse vreodată ceva asemănător’, își amintește regizorul reality-show-ului, David Osit.

‘To Catch A Predator’, care furniza un divertisment sumbru și umoristic, prezentat ca jurnalism de investigație, a durat doar 20 de episoade. Emisiunea a fost anulată în 2008 după sinuciderea unei ‘ținte’ în momentul în care camerele video și Poliția au pătruns în reședința acelei persoane.

Procesele judiciare rezultate în urma anchetelor au avut rareori succes, din cauza caracterului juridic îndoielnic al capcanelor întinse.

Însă popularitatea persistentă a emisiunii TV pe forumurile online și valul de ‘vănători de prădători’ pe care aceasta l-a creat pe YouTube l-au făcut pe regizorul David Osit să dorească să înțeleagă motivul pentru care pedofilia este o infracțiune care se pretează atât de ușor înscrierii sale în sfera divertismentului.

Intitulat ‘Predators’ (‘Prădători’), noul său documentar va fi lansat vineri în cinematografele americane. Filmul utilizează secvențe inedite din ‘To Catch A Predator’, care prezintă culisele emisiunii, inclusiv scene din sălile de interogatorii ale Poliției.

Acolo unde episoadele difuzate erau ‘montate ca o comedie neagră’, cu secvențe brute, ‘priveai 70 sau 80 de minute din viața cuiva care se destrăma cu încetinitorul’, a explicat David Osit.

‘Ajungeam să privesc și să resimt acel ping-pong emoțional, să fiu devastat pentru ei, apoi dezgustat de ei și, în cele din urmă, să-mi pun cu adevărat sub semnul întrebării propriile sentimente pentru a ști dacă ceea ce priveam era just sau nu’, a detaliat regizorul american.

Întregul său documentar se bazează pe ‘felul în care acea emisiune ne-a făcut să ne simțim’.

‘Pornografic’

Este vorba despre o temă mai actuală ca niciodată, având în vedere acuzațiile de pedofilie aduse elitelor implicate în scandalul Epstein și mișcările conspiraționiste precum QAnon.

Asociat cu lumea afacerilor și politica americană, Jeffrey Epstein a fost condamnat în 2008 pentru recrutare de minore în scopul practicării prostituției, înainte să fie acuzat în 2019 de trafic sexual cu minore. Încarcerat în așteptarea procesului, el a fost găsit spânzurat în celula sa, câteva săptămâni mai târziu.

O mare parte a anchetei federale nu a fost făcută publică, alimentând un val de suspiciuni asupra elitelor care îl frecventau pe Jeffrey Epstein.

Actualul președinte american, fost prieten al finanțatorului, a alimentat multă vreme ideea că faimoasele ‘dosare Epstein’ ar putea fi dăunătoare pentru unele personalități ale stângii americane, promițând că le va publica dacă va reveni la putere.

Însă el nu a reușit să calmeze obsesia națională, iar polemica despre lipsa lui de transparență a stârnit agitație în rândul dreptei americane.

Pentru spectator, examinarea minuțioasă a detaliilor infracționale ale unui caz judiciar, în timp ce privește la televizor de pe canapea, conține ‘un element aproape pornografic’, consideră David Osit.

‘Dacă doriți să vă identificați cu cele mai picante elemente, puteți face acest lucru în intimitatea propriului cămin, iar nimeni nu trebuie să știe că acest lucru vă face plăcere’, a adăugat regizorul noului documentar.

Fanii care îi urmăresc pe ‘vânătorii de prădători’ pe rețelele de socializare sunt animați, de asemenea, de ‘o fantasmă a justiției’, a remarcat el.

Mai ales, caracterul tabu al infracțiunilor pedofile permite, de asemenea, trasarea unei linii morale absolute și reconfortante.

‘Pentru unele persoane, este destul de seducător să se situeze de partea binelui fără echivoc împotriva ideii de abuz asupra copiilor’, care reprezintă ‘răul suprem’, a rezumat regizorul american. ‘Este un mijloc excelent de a desemna un ‘noi’ și un ‘ei’, făcând distincția între persoanele care ar face asta și cele care nu ar face-o’, a mai spus David Osit.

AGERPRES

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Tensiunile între Kiev și Budapesta se amplifică. Viktor Orban: ”Ucraina nu este o țară independentă și suverană”

Pro-rușii din Republica Moldova au ieșit în stradă. Protestatarii, în frunte cu Igor Dodon, acuză că votul ar fi fost viciat

Stânga pro-rusă a pierdut alegerile în Republica Moldova, dar a câștigat Transnistria și Găgăuzia

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.